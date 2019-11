Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 27.10.2019 - 13:17 by AndreasM



Dragon's Lair #4: Timing-Probleme (RetroPlay/Amiga)



Wir geben nicht auf und versuchen weiter mit der verwirrenden Amiga-Version von Dragon's Lair unser Glück- und Timing und Zielrichtung scheinen hier wirklich Glückssache zu sein. Am Ende steht unser Fazit fest: Vom Gameplay her war das nix.



http://www.youtube.com/watch?v=r3HRK7cuNNs





Schöner Wohnen (Back to Minecraft #17)



Nach der Küche kommt das Schlafzimmer dran: Wir dekorieren unser Haus und fügen ordentlich Bling-Bling hinzu. Und die Veranda könnte noch Erweiterung vertragen. Blumen könnten auch nicht schaden. Und das Dach müsste auch mal fertig werden. So viel zu tun...



http://www.youtube.com/watch?v=tv32LFQtK1g





Bard's Tale #30: Vom Magier zum Hexenmeister (RetroPlay/Amiga)



Es kann nur einfacher werden - die Hälfte aller Dungeons haben wir inzwischen schon einmal grob angeschaut. Nach einer kleinen OffScreen-XP-Session gehen wir mit unserer Premium-Ausstattung erst einmal wieder dem Stufenaufstieg entgegen und lassen uns von Dennis durch die Wirren der Stadt führen. Strategische Planung für Zauberkünstler - fröhliches Ringelrein im Hexenzirkel. Kleine Warnung vorab: "heute ist der Abend der Schenkelklopfer" (Hagen).



http://www.youtube.com/watch?v=aDmckOzMH2k





Amiga34: Zwei Tage Party mit neuer Hardware, neuen Games (Vor Ort)



Party, Stargäste, neue Hardware und neue Games - das und mehr erwartete hunderte Gäste auf der Amiga34 in Neuss! Wir waren Vor Ort und haben nicht nur viele von Euch an unserem Stand begrüßen dürfen, sondern auch das vielfältige Angebot der anderen Aussteller in Augenschein genommen.

Mit dabei: Vampire Standalone, Warp-Turbokarten, Raspberry Pi am Amiga, neue Gehäuse, neue Games und mehr!



