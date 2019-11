Amiga Future Nachrichten Portal

Black Dawn Rebirth - Demo & Vorbestellung Published 25.10.2019 - 10:07 by Amiga_4000

Dies ist die siebte Folge der Black Dawn-Serie!



Black Dawn: Rebirth bringt die beliebte Amiga-Dungeon-Crawler-RPG-Serie ins 21. Jahrhundert.



Es ist sowohl der ideale Einstieg in das Black Dawn-Universum für eine neue Generation von Spielern als auch eine Gelegenheit für Fans der Serie, ihr Abenteuer fortzusetzen.

Es hat eine verbesserte Grafik und einen besseren Sound als je zuvor und enthält mehr Levels, mehr Monster und mehr Rätsel als jedes andere Black Dawn-Spiel.

Bist du bereit für die Herausforderung?



Es wird derzeit von einem seiner ursprünglichen Autoren, Shaun Watters, mit Unterstützung des Erfinders der Serie, Andy Campbell, entwickelt.



Ten Shu (Barbarian +) arbeitet an der Grafik und die Musik stammt von Mike Richmond, der bereits in der Vergangenheit an der Black Dawn-Serie gearbeitet hat.

Das Intro des Spiels wurde von Colin Vella codiert.





https://www.youtube.com/watch?v=2Ai6QOprvSo





Eigenschaften:



- 64 Farben

- 7 Dungeons (21 Level)

- 14 verschiedene Waffen

- 21 verschiedene Gegner (3 pro Dungeon)

- Erstaunliche animierte Einführung auf einer Diskette!

- PAL / NTSC kompatibel

- Auf Festplatte installierbar

- Spielbar auf A500+/A600/A2000 und spätere Amigas (1MB Chip Ram vorausgesetzt)

- 3D-Bewegungseffekte auf schnelleren Amigas.





Spielpaket enthält:

- Pappschachtel

- 6 3,5 Disketten

- Bedienungsanleitung

- Dungeons-Booklet zum Zeichnen eigener Karten und Notizen.

- Digitaler Download (ADF)







Offizieller Veröffentlichungstag ist der 1. Dezember.

Der Versand beginnt nach diesem Datum.







Jetzt vorbestellen!

https://doublesidedgames.com/shop/commo ... n-rebirth/

Black Dawn Rebirth

CAD$ 12.99 – CAD$ 59.99









DOWNLOAD DEMO:



Black Dawn Rebirth Demo zum Download verfügbar!



Wir freuen uns, Euch eine Demo unseres kommenden Sci-Fi-Dungeon-Crawlers für den Amiga präsentieren zu können.

Das in der Demo enthaltene Level wurde speziell dafür erstellt und wird nicht Teil des Endspiels sein.



Um die Demo herunterzuladen, klickt hier:

