Vim 8.1.2146 für Amiga OS4, MorphOS und AROS erschienen Published 24.10.2019 - 12:19 by Amiga_4000



Vim ist ein konfigurierbarer Texteditor, der das Erstellen und Ändern von Text jeglicher Art sehr effizient bewerkstelligt.



Die jeweils aktualisierte Version kann im Aminet heruntergeladen werden:

