Posted: 21.05.2018 - 09:30 Post subject: The Legacy: Wie geht es weiter?

Es ist schön zu erleben, wie wichtig TheLegacy für viele Menschen ist; Anwender, Supporter, Moderatoren, stille Beobachter.

Nach unseren traurigen Zeilen in den letzten Tagen, erreichten uns viele sympathische Nachrichten, die Bedauern äußerten, sich um das Vermächtnis des Vermächtnisses Gedanken machten.



Um der größten Angst gleich im Vorfeld zu begegnen, die Daten kommen nicht in den Keller und auch nicht in die braune Bio-Daten-Tonne.



Zwei Alternativen sind derzeit diskutabel, Übernahme der Daten in eine neu entwickelte, moderne Umgebung oder Übergabe an Dritte.



Um bei einer möglichen Übergabe an Dritte, dem vorzubeugen, was die größte, uns gegenüber geäußerte Angst ist, werden die Daten nicht leichtfertig übergeben.



Wir bedienen uns bei der Auswahl des Bewerbers eines umfangreichen Voraussetzungskataloges, welchem dieser entsprechen muss.

Beispielhaft aufgeführt wären hierbei:

die Fähigkeit & Möglichkeit, eine entsprechende Plattform zu betreiben sowie für die kommenden Jahre am Laufen zu halten (Hosting, Administration, Code-Pflege, Weiterentwicklung, Entwicklungs-Kapazität)

die Sicherstellung, dass die gesamten Daten einschränkungslos unentgeltlich der Allgemeinheit zur Verfügung stehen

der sorgsame und verantwortungsbewusste Umgang mit verknüpften personen-relevanten Daten

nicht-kommerzielle Nutzung, Weiterverarbeitung & Weitergabe der Daten



Dennoch steht diese Option derzeit nicht zur Debatte.



Bereits in den Anfangsjahren von TheLegacy bestand der Bedarf einer Weiterentwicklung der immens wachsenden Datenbank. Jedoch führte der frühzeitig veraltete technische Unterbau zu deren Aussetzung, da der Pflege-Aufwand nicht mehr vertretbar war.

Anfangs noch unbemerkt, experimentierten wir mit verschiedenen Möglichkeiten, um den Betrieb der entwicklungstechnisch "festgefrorenen" Applikation für die Zukunft zu gewährleisten. Auf diversen TheLegacy-Treffen der letzten 10 Jahre wurden sowohl technische sowie funktionale Lösungen kontrovers diskutiert.



Vorgesehen war eine sanfte Umschaltung, der bestehenden Implementierung, auf ein neues System, inklusive der Fortführung der alten Deep-Links, welche die Integration von TheLegacy im WWW ausmachen.



Vor circa einem Jahr fanden wir einen passenden technischen Unterbau und entwicklen seitdem an diesem.

Den Faktor Zeit, nicht als Gefahr erkennend, da der EU-DSGVO nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wurde, machte er eine unterbrechungsfreie Umschaltung zunichte.



Noch immer sind wir bestrebt, die vorhandenen Informationen, in moderner Weise, in den Bereichen Nutzung/Anwendung sowie Technik zu präsentieren. Darüberhinaus soll den rechtlichen Anforderungen entsprochen, zudem Wartung, Weiterentwicklung sowie Wachstum für kommende Dekaden gewährleistet werden.



Damit dieses Bestreben nicht über einen Zeitraum X verschleppt wird, ohne nennenswerte Fortschritte verzeichnen zu können, werden wir eine Deadline setzen und beim Erreichen eine Beurteilung des Soll-Ist-Zustandes vornehmen.

Beim Ergebnis der Nichtrealisierbarkeit, werden wir uns nach einem geeigneten Kandidaten für eine Datenübergabe umsehen.



Der Verantwortung, für den gemeinschaftlich zusammengetragenen Schatz, sind wir uns bewusst, er wird niemals verloren gehen.



mishRa & cflag



http://www.thelegacy.de

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

