Posted: 02.05.2018 - 14:12 Post subject: Icaros 2.2.2 jetzt für Patrons und Betatester verfügbar



Icaros Desktop 2.2.2 wurde veröffentlicht!

Es hat lange gedauert, aber ein neuer Meilenstein wurde erreicht. Diese Version enthält eine vorläufige Version von Janus-UAE2, Oliver's Port von WinUAE zu AROS, kompiliert für ABIv0. Es fehlen noch viele Funktionen, einschließlich der Unterstützung einiger ROMs und des Kohärenz-Krams.

Janus-UAE2 wird eines Tages Janus-UAE in AmiBridge ersetzen, also testet es bitte und meldet Oliver Bugs und Anregungen. Janus-UAE2 ist derzeit nur in der Live! Edition dabei, und ist in Extras: Emu Schublade abgelegt.



Neues in Icaros Desktop 2.2.1



Aktualisiert:

- ZuneView und ZunePaint auf letzte Version

+ Bilder können nun in verschiedenen ILBM Formaten gespciehrt werden.

- AmiCloud Client

- Hollywood Plugins auf letzte Version

- AROS Bibliothek

- AROS Systemdateien

- Redit (68K) auf Version 2

- Cloud Handler für Gdrive und Dropbox



Hinzugefügt:

- DigiClock to system utilities

+ Eine Uhr ist nun in der Menübar oben rechts vorhanden.

- Janus-UAE2 (WinUAE port) in Emulators

- RemoteAROSShell

+ Auf Icaros kann nun über Telnet zugegriffen werden

- FolderSync2

- Appbuilder in Demo Programme

- Gilbert in Games

- GLColumns in OpenGL Games

- MUI examples in Development

- metaDiary in Applications

- RTF-Riddle in Applications

- BackupCopy in Filesystems

- mod2wav in CLI Befehle

- PDF zu PNG Option in Magellan GUI

- MOD zu Wave Option in Magellan GUI

- GPmark in Benchmarks

- b4sdl und HGui in Entwicklung, Sprache, Tools

- Clipo in Management Tools

- LuxCC in Entwickler Tools

- VMT in Verschiedenes

- VAMP in Multimedia Abspieler

- AmiTimeKeeper in Netwerk



- AmiBridge kann nun Option Speicherplatz sparen

- Fehler in gehosteten Installationsscript behoben

- Fehler in HostBridge behoben



Icaros Desktop 2.2.2 steht zunächst nur Betatester und Kunden zur Verfügung (also alle, die $2 pro Monat oder mehr spenden).

Später wird es wie üblich veröffentlicht.

Temporäre Download-Links für Kunden werden auf der nachfolgenden Patreon-Seite veröffentlicht.

Bitte unterstützt Icaros Destkop weiter. Die Kosten steigen und die Spenden werden immer wichtiger, um diesen Traum am Leben zu erhalten.



https://www.patreon.com/posts/icaros-2-2-2-for-18532463



http://vmwaros.blogspot.de/2018/05/icaros-222-now-available-for-patrons.html

