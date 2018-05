Workbench Explorer 2.0 Build 7500 veröffentlicht



Posted: 02.05.2018 - 10:09 Post subject: Workbench Explorer 2.0 Build 7500 veröffentlicht



1 Jahr Workbench Explorer - Jubiläumsausgabe !!!



Eine bessere Möglichkeit, Schubladen zu durchsuchen



Ich habe vor vier Jahren angefangen, den Workbench Explorer (WEx) mit WinUAE und OS3.9 zu programmieren. Ich folgte SAS/C auf OS4.1, als die PPC-Unterstützung zu WinUAE hinzugefügt wurde. Es dauerte 25 Minuten, um bei voller Optimierung zu kompilieren. Dann kam der X5000 heraus und ich nutzte die Gelegenheit. Es dauert jetzt unter drei Minuten, um eine vollständige Kompilierung mit vollständiger Optimierung durchzuführen.

Dies erhöhte die Produktivität enorm!



Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe alle meine Ziele und mehr erreicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass dem Amiga ein guter Dateibrowser fehlte, der mehr als die typischen DOS-Funktionen ausführen konnte. Ich benutze WEx täglich, und ich hoffe, viele andere auch. WEx kann alles in einem Programm erledigen.



Viele Leute haben sich darüber beschwert, wie langsam WEx beim Scannen einer Schublade mit vielen Bildern ist. Es ist nicht WEx, es sind die Datentypen. Vor einiger Zeit habe ich diese hilfreichen Funktion hinzugefügt:



###### [1.3 build 2800] - 2017-06-28

### Hinzugefügt:

- Einstellungen -> Datatype Kategorie.

Es kann nun ausgewählt werden, wann überprüft wird, welcher Datatype eine Datei ist oder gar nicht.

- Scannen einer Schublade: Überprüfen aller Dateien beim Scannen einer Schublade.

- Bei der Auswahl in der Liste wird nur einmal ein Artikel angeklickt.

Auch beim Scannen einer Schublade:

Keine Überprüfung der Bilder nach Größenangaben, wenn die Spalte nicht angezeigt wird.

Keine Überprüfung der MP3, wenn die Spalte nicht angezeigt wird.



Oder teilt große Schubladen in kleinere, überschaubare Schubladen.

Oder holt euch einen AmigaOne X5000 oder AmigaOne A1222 Tabor.



Um mit der neuesten Version Schritt zu halten, verwendet den integrierten Updater im Projekt-Menü "Check never version ...".



AmiUpdate



Aminet: aminet.net/util/dir/workbenchexplorer.lha



OS4Depot: os4depot.net/share/utility/filetool/workbenchexplorer.lha



AmigaOnTheLake.com software section



Bei dieser Version habe ich großen Wert auf Geschwindigkeit und Stabilität gelegt:



###### [2.0 build 7500] - 2018-05-01 1 Jahr Workbench Explorer - Jubiläumsausgabe !!!

### Hinzugefügt

- Preferences->Window->Menu Bildgröße.

Für normale (24x24) oder kompaktere (16x16) Menüs.

- WHDLoad Spielunterstützung. Es muss die Unterstützung aktiviert sein und die Root-Schublade der Spiele unter Einstellungen-> Symbole festgelegt werden.

Es sind weniger Details zu sehen, die Symbole sind nicht OS4-tauglich.

Das Spielsymbol wird in der .slave-Datei angezeigt. Wenn auf die Slave-Datei doppelgeklickt wird, verhält sich das so, als ob auf das Workbench-Symbol doppelgeklickt wird, so dass keine Einstellungen verloren gehen. RunInUAE startet und lädt das Spiel.

Alle Ansichtsstile werden unterstützt, um das Spielsymbol anzuzeigen. Es werden auch in den Miniaturansichten der Symbole und in den Vorschaufenstern angezeigt.

Wenn ".info-Dateien automatisch verarbeiten" deaktiviert ist, muss auf die Slave-Datei doppelheklickt werden, um das Spiel zu starten.



- Der Pfad ist im Navigationsbereich markiert und folgt.

- Preferences-> FTP-Sites hat jetzt einen vollständigen Editor auf der Seite statt Anforderer-Fenster.

- Preferences-> FTP-Sites-> Port. Standard 21.

- Preferences-> FTP-Sites-> Timeout. Standard 120. --- Momentan nicht verfügbar ---

- Preferences-> FTP-Sites-> Anonymous.

- Preferences-> FTP-Sites-> Passwort. ---Zur Zeit nicht verfügbar---

- Preferences-> FTP-Sites-> Remote-Schublade.

Gebt das benutzerdefiniertes Startverzeichnis ein oder für root lasst das Feld leer.

- Neue Spalte für FTP-Sites, Remote-Schublade.

- Preferences-> Fenster-> Öffnen auf dem eigenen Bildschirm.

Iconifizieren und Jump To Screen sind auf dem eigenen Bildschirm nicht verfügbar.

- Wenn mehrere Registerkarten im selben Pfad geöffnet sind und eine

DOS-Änderung in einem vorgenommen wird, werden die anderen beim Wechseln zu ihnen aktualisiert.

- Vorschautext ist jetzt ein Texteditor.gadget. Dies ermöglicht das Hervorheben von Text und das Kopieren in die Zwischenablage über Rechte-Amiga+C. Dies ist die einzige Funktion, die im Nur-Lese-Modus verfügbar ist.

HINWEIS: Um das Mausrad zu verwenden, muss zuerst auf das Texteditor-Gadget geklickt werden. Klickt dann auf content listbrowser, um den Fokus zurück dorthin zu bekommen.

- Preferences-> Vorschau-> Textdateien-> Standardschrift verwenden

Einstellungen-> Vorschau-> Textdateien-> Schriftart.

Standard "DejaVu Sans.font", 14.

Gebt die Schriftart für den Vorschautext und die EXIF-Datenbereiche an.



### Fehler behoben:



- Filenotes gingen verloren, wenn Stil oder Sortierung gewechselt wurde.

- Die Befehlspfade für Benutzerschaltflächen sind jetzt in Anführungszeichen, wenn die Dateiauswahl in den Preferences -> Benutzerschaltflächen verwend werden. Andernfalls müssen eigene Anführungszeichen hinzugefügt werden, wenn Leerzeichen im Pfadnamen vorhanden sind.

- Wird eine Schublade gelöscht, die auf der Workbench geöffnet ist, wird sie jetzt zuerst geschlossen und anschließend versucht, sie zu löschen.

- Der Puffer zum Erstellen mehrerer neuer Schubladen wurde nicht korrekt gelöscht.

- Umbenennen, Dateiname, Schutz einstellen, Neue Schublade Funktionen aktualisiert.

- Die Suchergebnisse konnten möglicherweise einen falschen Artikeltyp auswählen.

- OS4Depot Recent und Aminet Recent werden jetzt immer nach Datum in umgekehrter Reihenfolge sortiert.

- "Ablegen" wurde in der Symbolleiste nicht korrekt aktiviert.

- Workbench-sortierung.

- Informationen wurden deaktiviert, wenn FTPMount: und eine Website ausgewählt wurde.

- Der Pfad für den Verlauf der FTP-Sites wurde nicht korrekt festgelegt.

- Das Eingeben von "FTP-Sites" im Pfad-Gadget funktionierte nicht.

- Pfadfehler beim Einfügen, wenn mehrere Kopien beibehalten oder umbenannt werden.

- Ein weiterer Pfadfehler in Paste.

- Beim Einfügen wurden nicht immer die Datei- und Schutzbits gesetzt.

- Das Flimmern von Gadget-Updates wurde beseitigt.

- Gerätetreiber wurde nach einer Änderung vor einigen Versionen nicht korrekt abgerufen.

- Beim Einfügen in eine Netzwerkfreigabe oder FTPMount: Schutz, Kommentar und Datum werden nicht mehr festgelegt. Es verursachte normalerweise Fehler.

- Preferences-> Die Werkzeugleiste bewegt das korrekte Element nicht nach oben oder unten.

- Der oberste Knoten wird korrekt gespeichert, wenn Sie Registerkarten wechseln, ein Fach neu laden oder den Verlauf ändern.



### Änderungen



- Nach einem "In Standardpfad extrahieren" wird der Quellpfad nicht mehr neu geladen.

- Nach einem Umbenennen wird die Schublade nicht mehr neu geladen. Die Liste wird nur sortiert und neu erstellt.

- Nach dem Hinzufügen eines Dateinamens wird die Schublade nicht mehr neu geladen. Die Liste wird nur sortiert und neu erstellt.

- Nach dem Setzen der Schutzbits wird die Schublade nicht mehr nachgeladen. Die Liste wird nur sortiert und neu erstellt.

- Nach dem Hinzufügen einer neuen Schublade wird die Schublade nicht mehr nachgeladen. Die neue Schublade wird der Liste hinzugefügt, sortiert und neu erstellt.

- Nach dem Festlegen des Datums einer Datei wird das Fach nicht mehr neu geladen. Die Liste wird nur sortiert und neu erstellt.

- Workbench AppIcons werden nicht mehr bei Workbench angezeigt.

- Vorschautext ist jetzt ein Texteditor.gadget.

- Vereinfachte Computer- und Gerätevorschau.

- Preview Device zeigt Device Driver und Device Unit-Leitungen für Geräte ohne diese Geräte nicht an. (dh RAM

- Minimale Höhe des Vorschaubereichs wurde auf 175 erhöht, um Clipping zu verhindern.

- Wird eine Sound/MP3 Datei iconifiziert oder Animation wird weiter abgespielt, werden die Bilder oder extdateien nicht gelöscht usw.

- Wird ein Unterfenster geöffnet, wird das Vorschaufenster nicht gelöscht, aber die Aktionen sind pausiert



BITTE BEACHTEN:



smbfs 1.102 scheint beim Einfügen auf ein NAS-Laufwerk nicht zuverlässig zu funktionieren.

Zurück zu smbfs 1.74, bis ein Update auf smbfs vorgenommen wurde.



Mein Forum wurde von russischen Hackern gespammt, also habe ich alle neuen Registrierungen eingestellt. Ich denke, ich habe sie alle jetzt blockiert. Wer in meinem Forum teilnehmen möchten, es würde ich mich freuen.

Ich bin immer auf der Suche nach neuen Features, Bugs und Tweaks. Melde dich im Forum an und sende eine



E-Mail an: support (at) mritter0.com

Betreff: Forum

Nachricht: der Benutzername



Ich hoffe, euch gefällt und ihr nutzt WEx täglich. Ich habe über 7.000 Stunden in WEx gesteckt.

WEx wird immer frei sein, aber jede Spende wird sehr geschätzt.

Sogar eine einfache "Danke" -Nachricht motiviert mich, WEx zu aktualisieren.



PayPal: https://www.paypal.me/mritter0

oder

PayPal:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=mritter0%40gmail%2ecom&lc=US&item_name=Workbench%20Explorer¤cy_code=USD&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted



Amazon:

https://www.amazon.com/gp/registry/wishlist/2USRJ4FCE277/ref=cm_sw_em_r_wsg_bmNIxbEBCZN5C_wb



Danke an alle, die in der Vergangenheit gespendet haben! Dies wird sehr geschätzt!



Eine bessere Möglichkeit, Verzeichnisse zu durchsuchen



Englische News verfasst von: mritter0

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

