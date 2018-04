Amiga Future monatliche News April 2018



3.4.2018

APC&TCP übernimmt Reshoot und Reshoot R Vertrieb



APC&TCP freut sich bekanntzugeben, dass der Vertrieb von dem bekannten Amiga Spiele Reshoot und dessen Nachfolger Reshoot R übernommen wurde.



Reshoot ist jetzt im Onlineshop von APC&TCP erhältlich.



Außerdem ist ab sofort auch eine Download-Version von Reshoot direkt bei APC&TCP verfügbar.



Wiederverkaufer die Reshoot ihren Kunden anbieten wollen, melden sich bitte per Email bei APC&TCP.



Reshoot R befindet sich noch in der Entwicklung und wird voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen.



http://reshoot.apc-tcp.de

http://www.amigashop.org



APC&TCP ist seit über 25 Jahren als Amiga-Publisher aktiv und sucht immer gute und interessante Amiga Produkte zur Veröffentlichung. Sollte jemand Interesse haben sein Produkt über APC&TCP zu vertreiben... einfach mal eine email schreiben.



http://www.apc-tcp.de





5.4.2018

Amiga Future 132 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 132 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





14.4.2018

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Foundation Gold ISO



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





15.4.2018

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





17.4.2018

Amiga Future 132 Member-CD-Cover online







Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 132 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





19.4.2018

Amiga Future 132 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 132 (Mai/Juni 2018) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Special CD oder nicht CD

Messebericht DoReCo

Review Golden Wing



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Heft bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





22.4.2018

Amiga Future Everywhere: Android App Update erschienen



Die Amiga Future News App für Android wurde in der Version 1.0.4 veröffentlicht und kann auf Playstore geladen werden.



Änderungen:



- HTTPS Unterstützung

- Bugfix: US News wurden basierend auf der Zeit des deutschen Kanals aktualisiert

- Bugfix: Die Einträge in der Newsliste werden nun jedesmal aktualisiert wenn die App in den Vordergrund gebracht wird



Die App wurde ausführlich auf vielen verschiedenen Handy-Modellen getestet. Trotzdem kann es natürlich zu Fehlern kommen. Wir bitten darum diese uns direkt zu melden damit wir die Fehler zeitnah beseitigen können.



Ein großer Dank geht natürlich an den Programmierer Wei-ju Wu und Martin (Mason) Merz für die tollen Grafiken.



Ein große Danke natürlich auch an die vielen Betatester.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amigafuture.news



http://everywhere.amigafuture.de





23.4.2018

Amiga Future Webpage und SSL



In den nächsten Wochen müssen wir www.amigafuture.de auf SSL umgestellen.



Damit haben leider Amiga Browser gerne ein Problem.



Hier wollen wir Euch einige Tricks von Rotzloeffel aus dem A1k zeigen damit ihr die Amiga Future Webpage weiterhin auf den Amiga nutzen könnt:



Zunächst installiert man, sofern noch nicht geschehen folgendes:



1. AMISSL 3.6 - AmiSSL Homepage: http://www.heightanxiety.com/AmiSSL/



2. anschließend ein update auf AMISSL 4.x - Aminet-Link: http://aminet.net/search?query=amissl



Die Version Ibrowse 2.4 unterstützt AmiSSL 4 NICHT ! Es werden lediglich ein paar ältere Versionen der Zertifikate erneuert! -> Ein update auf Ibrowse 2.5 glaskugelt auf http://www.ibrowse-dev.net vor sich hin....ob das kommt?



Viele, mit SSL verschlüsselte Seiten bieten auch noch die Verschlüsselung mit TLS1 an! Man kann die bevorzugte Verschlüsselung in AmiSSL auf eben dieses TLS1 umstellen und wenn die Seite es anbietet, was sehr viele tun, wird die vormals abgelehnte Seite anstandslos geöffnet.



Dazu muss die env-variable ssl_client_version gesetzt werden



In einer Shell gibt man nacheinander folgende Befehle ein:



makedir env:amissl

setenv amissl/ssl_client_version tls1

copy env:amissl envarc:amissl all



im Verzeichnis envarc:, das sich auf der Festplatte befindet werden alle env-variablen gespeichert und beim Systemstart in das Verzeichnis ENV: kopiert, das sich typischerweise in RAM: widerfindet.



http://www.a1k.org

http://www.amigafuture.de





29.4.2018

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



27.04.2018 - Bubble Bobble - Freezer NEU!

27.04.2018 - Brat - Freezer NEU!

27.04.2018 - Mighty BombJack - Freezer NEU!

27.04.2018 - Bomb Jack - Freezer NEU!

27.04.2018 - The Blues Brothers - Freezer NEU!

20.04.2018 - Big Game Fishing - Freezer NEU!

20.04.2018 - Beyond the Ice Palace - Freezer NEU!

20.04.2018 - Battle Squadron - Freezer NEU!

20.04.2018 - Battleships - Freezer NEU!

13.04.2018 - Battlemaster - Freezer NEU!

13.04.2018 - Battlehawks 1942 - Freezer NEU!

13.04.2018 - Battle Command - Freezer NEU!

13.04.2018 - Barbarian 2 - Freezer NEU!

13.04.2018 - Barbarian - The Ultimate Warrior - Freezer NEU!

06.04.2018 - Bank Buster - Freezer NEU!

06.04.2018 - Badlands Pete - Freezer NEU!

06.04.2018 - Backlash - Auf Funktion überprüft

06.04.2018 - Aunt Arctic Adventure - Freezer NEU!

06.04.2018 - Atomic Robo-Kid - Auf Funktion überprüft





29.4.2018

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank



Die Amiga Software Datenbank (ASD) der Amiga Future wurde wieder aktualisiert.



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett. Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden, weitere werden baldmöglichst folgen.



http://www.amigafuture.de/asd.php



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw. aktualisiert worden:



MovieSetter - Applications Video/Anwender Video - 22.04.2018 -

PageSetter 3 - Applications DTP/Anwender DTP - 22.04.2018 -

PageSetter 2 - Applications DTP/Anwender DTP - 22.04.2018 -

Professional Page 2.0 - Applications DTP/Anwender DTP - 22.04.2018 -

Professional Page 4.0 - Applications DTP/Anwender DTP - 22.04.2018 -

MediaShow - Applications Video/Anwender Video - 22.04.2018 -

Hyperbook - Applications Office/Anwender Büro - 22.04.2018 -

Amiga Appetizer - Applications Office/Anwender Büro - 22.04.2018 -

Comic Setter - Applications Graphics/Anwender Grafik - 22.04.2018 -

Amiga Future 131 - Magazines/Magazine - 17.04.2018 -

Reshoot - Games/Spiele - 30.03.2018 -

