Posted: 23.03.2018 - 14:13 Post subject: ADRipper 1.13 veröffentlicht ADRipper wurde in der Version 1.13 für AmigaOS 4 veröffentlicht



Nach mehr als zwei Jahre Arbeit, bringt dieses Update des besten Audio-CD-Extraktionstools von AmigaOS4 eine ganze Reihe neuer Funktionen mit sich, dazu Verbesserungen und Korrekturen.

Ihr könnt es aus dem OS4depot oder über AmiUpdate herunterladen.



Versionshinweise für diese Version



- aktualisierter mp3.encoder, flac.encoder und oggvorbis.encoder (verbunden mit den neuesten Bibliotheken)

- Option hinzugefügt, um beim Einlegen einer CD automatisch zu rippen (AutoRip)

- Option hinzugefügt, um die CD auszuwerfen, wenn das Rippen beendet ist

- CD-ROMs, die nur Daten enthalten, werden nicht mehr als Audio-CDs ausgegeben

- Die Schubladenvorlage in den Voreinstellungen akzeptiert jetzt den Schrägstrich, so dass codierte Titel in mehrstufigen Verzeichnissen gespeichert werden können

- Neuimplementierung des Programmfensters (benötigt AmigaOS 4.1 Final Edition)

- Beim Kopieren im minimierten Zustand zeigt der Programmsymboltext nun an, welcher Track gerade codiert wird

- CDDB Abgleich/Download öffnet keinen wartenden Requester mehr; Stattdessen wird der Prozess in der Statusleiste grafisch dargestellt

- automatische Überarbeitung der CDDB-Übermittlungen implementiert, um die Ablehnung von Servern zu minimieren

- Korrektur der Einreichung des CDDB-Feldes "extended data" (es wurde in früheren Versionen noch nie exportiert)

- Disc-Metadaten werden nun korrekt in UTF-8 konvertiert, bevor sie in die CDDB-Datenbank hochgeladen werden (zuvor funktionierte die UTF-8-Konvertierung nur für CDDB-Downloads)

- Fehler bei der Berechnung der festen Länge bei CDs mit einer Datenspur (die Extraktion würde mit einem Lesefehler enden, der sich aus einer falsch berechneten Länge der letzten Audiospur ergibt)

- Das Verhalten der Eject-Insert-Taste wurde korrigiert, so dass die Gadget-Bilder immer mit der aktuellen Funktion übereinstimmen

- Wenn der in den Einstellungen eingestellte Ausgabepfad ungültig ist, wird ADRipper versuchen, das Verzeichnis zu erstellen (anstatt nur eine Fehlermeldung anzuzeigen)

- Verbesserte die Handhabung von illegalen Zeichen und mehrere Leerzeichen in Titelnamen

- Scannen der Laufwerke beim Programmstart überarbeitet, um ein unerwünschtes Mounten von Google Drive und / oder dem DropBox-Handler (falls installiert) zu verhindern

- Behebung eines fälschlichen "Out of memory" -Fehlers, bei dem ein AISS-Bild tatsächlich fehlte

- Verschiedene GUI-Verbesserungen und Korrekturen

- Für das neueste öffentliche SDK neu kompiliert

- aktualisierte Dokumentation und Übersetzungen





http://www.os4depot.net/share/audio/misc/adripper.lha

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

