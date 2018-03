BOH Advance veröffentlicht



Amiga Future Forum Index -> News deutsch View previous topic :: View next topic Author Message AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 38677

Location: Übersee





Posted: 11.03.2018 - 09:13 Post subject: BOH Advance veröffentlicht



Ferrazzano, Italy - March 10, 2018



Heute erhält BOH das 18. kostenlose Update. Ein massiges Update, das seine fast 11 Jahre lange Entwicklungszeit abschließt.

Neue Funktionen, neue Missionen (insgesamt 100!), unzählige weitere Verbesserungen und bringt dem Spiel den "ADVANCE"-tag ein.



BOH ADVANCE kann von https://retream.itch.io/boh bezogen werden.

Besitzer von BOH können die aktualisierte Version kostenlos von der gleichen Adresse herunterladen.

Wer keinen itch.io-Schlüssel hat, kann einen bekommen: https://www.retream.com/BOH/get_key.php?code=<CODE>

<CODE> ist der personalisierte Code.



Die Aktualisierung kann einfach durch die neue Version über die alte mit dem mitgelieferten Installationsprogramm erfolgen.



* 23 neue Missionen:

- Die meisten von ihnen sind sehr einfach/durchschnittlich;

- Viele von ihnen basieren auf ungewöhnlichem und unterschiedlichem Design und Logik;

- Einige von ihnen nutzen die neuen Funktionen dieses Updates;

- Einige von ihnen sind Multi-Phase und Multi-Mission;

* behebt und verbessert vorhandene Missionen (nutzt auch die neuen Funktionen);

* Erhöht die Chancen von 25% bis 33% , explosiven Objekte zu finden;

* fügt Ebenenlabels hinzu;

* fügt die Deaktivierung von Nachrichtenpunkten hinzu;

* vermeidet das Teleportieren des EM auf das gleiche Quadrat des RM oder zu nahe am Quadrat, auch wenn sich RM auf einem Quadrat befindet, das keine begehbaren Quadrate hat (dies vermeidet mehrfache aufeinander folgende Kollisionen, die das Schild schnell entleeren);

* vermeidet, dass dem Schild Schaden zugefügt wird, während ein Gegner getroffen wird (dies korrigiert in der Praxis die wiederholten EM-RM-Kollisionen, die in seltenen Fällen einen fast sofortigen Tod verursacht haben könnten);

* automatische Ausrichtung der verbundenen Treppen für beste Orientierung, kontext- und RM-weise;

* fügt den Missionsinformationen und Pausebildschirmen einen Hintergrund mit gerenderten Bildern hinzu;

* schließt die Videomodi mit Abmessungen größer als die des Desktops aus;

* ersetzt die Sterne durch Daumen-hoch-Symbole für Auflösungen;

* erlaubt die Behandlung von speziellen Ereignissen und Schlüsseln während der Anzeige eines Hinweises;

* Joypad-Analogachsenunterstützung entfernt;



* Kontroll-Rekonfiguration überarbeitet:

- Fügt eine Ende-Benachrichtigung hinzu;

- ändert die Joypad-Aktionen;

- entfernt den Abbruch mit [ESCAPE];

- entfernt die Überlappung von Schaltflächen und Tasten;

- weitere Änderungen;

* verbessert die Themeneinstellungen:

- überarbeitet die Konfigurationsbehandlung;

- fügt [F2] zum schnellen Umschalten hinzu;

* verbesserte die Themen:

- greift die Hintergrundbilder der Themen "Sci-Fi" und "Underground" auf;

- behebt und verbessert die rotierende Lampengrafik in den Themen "C64" und "Science-Fiction";

* optimiert/verbessert:

- Umgang mit Ebenenbeleuchtung;

- die Zuordnung und Referenzierung von Feindobjekten;

- EM-Erzeugung und AI;

- die universelle Funktion für die interpolierte Rotation von BGRA-Grafiken;

- das Fliesenhandhabungsmodul;

- die Handhabung der Kontrollen;

- das Screenshot ergreift;

- die SDL-Initialisierung;

- einige Codebits hier und da;



* ersetzt Mix_Volume () durch Mix_Pause () Mix_Resume (), um Sounds anzuhalten und fortzusetzen, wenn das Spiel pausiert wird (dies behebt hoffentlich die gelegentliche Störungen von Sounds unter Windows);

* Aufnehmen des Zielgeräts behoben;

* Drucken der Level-Nummer behoben (die letzte Ziffer der Level (-) 100-109 wurde nicht gedruckt);

* Verwendung von Schleifenzählern in m_CreateMap (), um mehr als 65535 permanente Animationen zuzulassen, behoben;

* Verschwinden von Informationen im Menü behoben, wenn eine alphanumerische Taste gedrückt wurde (der Handler hat eine Aktion ohne Aktion zurückgegeben);

* Fehlermeldung und den Namen der Protokolldatei korrigiert, die bei der Einreichung der Datensätze angezeigt wird;



* Arbeitspfad unter Windows korrigiert (%TMP% wurde zur Kompilierzeit statisch erweitert);

* passt den Code an die neueste Version des benutzerdefinierten Frameworks an, auf dem das Spiel aufgebaut ist;

* Symbole verbessert:

- weitere Symbole hinzugefügt;

- Grafiken aufpoliert;

- Fügt den AmigaOS- und AROS-Installern die Symbolgröße hinzu;

- behebt die Größe der MacOs und Windows-Symbole;



* Benutzer- und Entwicklerhandbuch verbessert und aktualisiert ;

* Artwork überarbeitet und aktualisiert;

* Installer verbessert;

* andere kleine Änderungen, Verbesserungen, Optimierungen.



Über BOH



BOH ist ein neuer Retro-Dungeon-Crawler, der dir das Gefühl gibt, du wärst in tückischen Verliesen verloren gegangen. Es sieht anders aus als alles andere und bietet ein faszinierend eindringliches Videospiel-Erlebnis.



https://www.retream.com

https://www.facebook.com/R37R34M

https://www.twitter.com/saimoretream

information@retream.com

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP Back to top PDF Display posts from previous: All Posts 1 Day 7 Days 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Oldest First Newest First Amiga Future Forum Index -> News deutsch All times are GMT + 1 Hour

Page 1 of 1



PDF



Jump to: Select a forum Amiga Future ---------------- News deutsch News english Internes Kommentare Amiga Future Member Amiga & Kompatible Forum ---------------- Amiga und Kompatible Allgemein Amiga und Kompatible Spiele Amiga und Kompatible Hardware Amiga Programmieren Amiga Emulation Amiga General Chat english Andere Systeme ---------------- PC Allgemein Andere Systeme Sonstiges ---------------- Kleinanzeigen - Classifieds OffTopic APC&TCP ---------------- APC&TCP-News APC&TCP-Support AmiATLAS Support CygnusEd Support DigiBooster Support Roadshow Support You cannot post new topics in this forum

You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum

You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum