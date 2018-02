SDK Browser v2.1.4.0 veröffentlicht



Posted: 23.02.2018 - 14:55 Post subject: SDK Browser v2.1.4.0 veröffentlicht



Jamie Krueger schreibt:



Die Webseite wurde nun aktualisiert und die Versionspflege des SDK Browsers (v2.1.4.0), die im Oktober 2017 auf der AmiWest DevCon zusammengestellt wurde, veröffentlicht.



AmiWest 2017 DevCon Besucher sollten über die Version bereits verfügen.

Auf jeden Fall empfehle ich die Verwendung der nun veröffentlichten Version.

Unter Anderem wurde die Readme aktualisiert. Bei registrierten SDK Browsern, ladet dies über den eigenen Link herunter.



Ebenso sollten Besitzer der AVD Suite auch ihre Version des SDK Browser im Mitgliedsbereich herunterladen



Ich war sehr beschäftigt, da ich vor der AmiWest-Show mit den Jungs von AOTL an verschiedenen Projekten mit AmigaONE und AmigaOS4 gearbeitet hatte.

Daher meine Verspätung. Während wir jedoch an Foundation-Produkten arbeiten und an neuen Hardware- und Software-Projekte für die AmigaONE-Rechner arbeiten, ist die Entwicklung von AVD und seinen Komponenten nicht in Vergessenheit geraten. Der GUI-Builder ist mein Hauptaugenmerk als nächste zu veröffentlichende AVD-Komponente. Es wird als eigenständiges Produkt im Rahmen der FreeAVD Suite und natürlich als wesentlicher Bestandteil der AVD Suite veröffentlicht.



Freigabe des Quellcodes des SDK-Browsers:



Für alle, die meinen Post in 2017 über die AmiWest Show gelesen hatte oder dabei war, weiß, dass ein sehr guter Freund von mir gestorben ist, während ich an der Show teilgenommen habe. Als eine Hommage und zur Erinnerung an meinen Freund versprach ich, den gesamten Quellcode für den SDK-Browser als Open Source zu veröffentlichen - als Lehrwerkzeug zum Schreiben von Software für AmigaOS4.



Wie geplant werde ich den vollständigen Quellcode für die aktuelle Version des SDK Browsers (v2.1.4.0 - FREEWARE Edition) veröffentlichen.

Um dies zu erreichen, muss ich jedoch zuerst die Quellcodes vom Rest der AVD Suite auskoppeln.



Dies bedeutet einen großen Aufwand, da die AVD Suite so entworfen wurde, dass sie mit den anderen Komponenten von AVD hochintegriert ist.

Daher habe ich mich entschieden zu warten, bis die kommerzielle Version des SDK Browsers v3.0.0.0 veröffentlicht wird, bevor ich mir die Zeit nehmen kann, um die FREEWARE-Version v2.1.4.0 für die Veröffentlichung als Open Source vorzubereiten.



http://www.bitbybitsoftwaregroup.com

