AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 38358

Location: Übersee







Posted: 28.01.2018 - 16:09 Post subject: Amiga Future monatliche News Januar 2018



31.12.2017

**********

Nen guten Rutsch



Das Amiga Future Team wünscht euch allen nen guten Rutsch ins neue Jahr.





4.1.2018

********

Italienische Version von Flight of Amazon Queen erschienen



a1k.org-Team PRESENTS an Interactive Binary Illusions PRODUCTION



Drei Monate nach der Veröffentlichung der deutschsprachige Version von "Flight of the Amazon Queen" für Amiga Rechner wurde nun die italienischsprachige Version veröffentlicht!



"Flight of the Amazon Queen" entführt Dich mit Faye Russel und Sparky in den Dschungel des Amazonas um Rätsel zu lösen, Prinzessin Azura zu befreien und Dr. Eisenstein davon abzuhalten, eine Dinosaurierarmee zu erschaffen.



Wie auch schon in der deutschsprachigen Version, wurden in dieser Fassung nicht nur die Dialoge aus der DOS Version übernommen, sondern auch fehlerhafte und falsche Übersetzungen, Tippfehler sowie unschöne Formulierungen der DOS Version beseitigt und auch fast alle englischsprachigen Texte in den Bildern durch italienische ersetzt.



"Flight of the Amazon Queen" ist erhältlich auf der Internetpräsenz der Amiga Future.



http://www.amigafuture.de





5.1.2018

********

Ein paar Zahlen aus dem Jahre 2017



Wieder einmal ist ein Jahr erfolgreich für die Amiga Future zuende gegangen.

Aufmerksame Leser werden merken das ich es mir dieses mal wieder einmal leicht gemacht habe. Die meisten Texte habe ich vom letzten Jahr übernommen und die entsprechenden Zahlen aktualisiert.

Man möge mir das das bitte verzeihen, aber mometan steht einfach viel zuviel Arbeit an. Und ein paar komplett neue Sachen sind ja trotzem dazu gekommen.



Es ist mal wieder Zeit ein paar Zahlen zu nennen.



Weiter gehts unter http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=44339





10.1.2017

*********

Amiga Future Ausgabe 130 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 130 (Januar/Februar 2018) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Review Schütze Mike and the Treasures of the Inkas

Interview Andreas Magerl (20 Jahre Amiga Future)

Reviewpage MorphOS Camp



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





11.1.2018

*********

Amiga Future 130 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 130 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





12.1.2018

*********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



http://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

http://www.amigafuture.de





14.1.2018

*********

Amiga Future wird 20 Jahre alt



Die Amiga Future Print-Ausgabe ist mit der Nummer 130 satte 20 Jahre alt geworden.



20 Jahre, ein lange Zeit. Viele haben uns nicht einmal ein Jahr zugetraut.



Und jetzt ist die Amiga Future das am längsten erschienene Amiga Print-Magazin weltweit.



Das wollen wir natürlich feiern. Nicht nur einmal kurz jetzt im Januar. Wir wollen das ganze Jahr lang feiern.



Freut euch auf sehr viele Webpage-Updates, Aktionen und diverse Abo-Prämien. Auch werden wir auf verschiedenen Messen präsent sein.



Zusätzlichen wollen wir unser Heft und Webpage-Team weiter ausbauen um für die Zukunft gerüstet zu sein.



Unser großes Ziel für den 20 jährigen Geburtstag: Die Leserzahl der Amiga Future dies Jahr langfristig um 20% steigern.



Und die erste Aboprämie haben wir auch bereits für euch:



1. Amiga Future Aboprämie 2018



Die ersten 20 User die ab sofort ein Abo der Amiga Future in unserem Onlineshop bestellen, erhalten die Amiga Joker 1/2017 als kostenlose Beilage.



Außerdem wird unter allen Usern die ihr Abo bis zum 10.2.2018 verlängert haben, ebenfalls eine Amiga Joker 1/2017 verlost.



Diese Aboaktion endet späterstens zum 10.2.2018.



http://www.amigashop.org

http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de



Ein paar Links zur Geschichte der Amiga Future:



Deutsche Links:

Ein paar Zahlen aus dem Jahre 2017: http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=44339

Die Geschichte der Amiga Future Teil 3: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4670

Die Geschichte der Amiga Future Teil 2: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=3143

Die Geschichte der Amiga Future Teil 1: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=1192

15 Jahre "Amiga Future"-Webpage: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4621

Geschichte von APC&TCP: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history



Englische Links:

A few numbers from the year 2017: http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=44340

Amiga Future History Part 3: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4671

Amiga Future Webpage 15th anniversary: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4622

History of APC&TCP: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history





18.1.2018

*********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Fortress



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





21.1.2018

*********

Amiga Future Ausgabe 106 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 106 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





22.1.2018

*********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





28.1.2018

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





26.01.2018 - Smash T.V. - Auf Funktion überprüft

26.01.2018 - Baby Jo in "Going Home" - Freezer NEU!

26.01.2018 - Escape (Kryptic) - Freezer NEU!

26.01.2018 - Frenetic - Freezer NEU!

26.01.2018 - Voodoo Nightmare - Auf Funktion überprüft

19.01.2018 - Alcatraz - Freezer NEU!

19.01.2018 - Jim Power - In Mutant Planet - Auf Funktion überprüft

19.01.2018 - Hoi - Freezer NEU!

19.01.2018 - Deliverance - Auf Funktion überprüft

19.01.2018 - Zany Golf - Freezer NEU!

12.01.2018 - Street Rod - Freezer NEU!

12.01.2018 - Castles - Freezer NEU!

12.01.2018 - Cardiaxx (Team 17) - Freezer NEU!

12.01.2018 - Space Gun - Freezer NEU!

12.01.2018 - Teenage Mutant Hero Turtles - The Coin-Op! - Freezer NEU!

05.01.2018 - Parasol Stars - The Story of Rainbow Islands 2 - Freezer NEU!

05.01.2018 - Paperboy 2 - Auf Funktion überprüft

05.01.2018 - Legend (Mindscape) - Auf Funktion überprüft

05.01.2018 - Thunderhawk AH-73M - Auf Funktion überprüft

05.01.2018 - Mega Lo Mania - Auf Funktion überprüft

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP