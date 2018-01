Offener Brief an Cloanto und Hyperion



Posted: 02.01.2018 - 17:03 Post subject: Offener Brief an Cloanto und Hyperion Offener Brief an Cloanto Italy SRL Udine und Hyperion Entertainment CVBA, Brüssel



Werte Amiga Urheberrechtsinhaber und Lizenzinhaber,



wir sind kürzlich auf eine weitere Klage wegen potenzieller Marken- und Urheberrechtsverletzungen zwischen Ihren beiden Unternehmen aufmerksam geworden und wir sind betrübt darüber, Zeuge einer weiteren Runde von Rechtsstreitigkeiten nach dem langwierigen Geschäftsrückgang des Amiga zu werden. Es versteht sich, dass Sie beide Ihre Vermögenswerte schützen und Ihre entsprechenden Geschäftsmodelle sichern möchten - aber zu welchem Preis?



Dürfen wir Sie dennoch dazu einladen einen Schritt zurück zu gehen, während wir analysieren, was Ihr Vermögen ausmacht? Während Sie sicher sein können, dass Sie die Amiga-Marken, den AmigaOS-Quellcode, die ROM-Images und den Inhalt der Workbench-Disketten verwalten, legen diese Vermögenswerte nur die jeweiligen rechtlichen und technischen Gründe für Ihre Geschäfte fest.



Der Grund, warum Ihre Firmen ein Geschäftsfeld für den Amiga haben, liegt an uns, den Benutzern, den Fans, den Software- und Hardware-Entwicklern und Amiga-Experten - den wenigen, die immer noch da sind und das System weiter betreiben, indem Sie Ihre Produkte kaufen.

Indem wir Software und Hardware in unserer Freizeit entwickeln, indem wir in unserer Freizeit Unterstützung leisten und die Community am Leben erhalten.

Ihre Produkte, Copyrights und Marken wären ohne die unzähligen Menschen, die solch ein Produkt unterstützen, das aus rein technischer Sicht längst nicht mehr glänzt und an Attraktivität verloren hat, wertlos.



Wir, die Nutzer, Entwickler und Fans, sind auch Ihre Kunden. Daher verfolgen wir mit größtem Interesse, wie Sie Zeit und Aufwand in Prozesse in etwa s investieren, das viel besser für die Anwender und Ihre Produkte eingesetzt wäre.

Der Markt ist immer noch ausreichend vielfältig, um mehr als ein Unternehmen, das sich um den Amiga kümmert, zu unterstützen - aber dies würde eher Koexistenz als einen langen Kampf um Kontrolle erfordern.



Von Anfang an stand "Amiga" für Kreativität und Leidenschaft, aber immer in Verbindung mit einer wunderbaren Maschine und einem faszinierenden Betriebssystem. Diese Fragen mussten nie vor Gericht entschieden werden.



Wir möchten Sie bitten, die gegenseitigen Auswirkungen zu reflektieren, die gerade genug rechtlichen Einfluss haben werden, um die Mittel der jeweils anderen Partei zur Durchführung ihrer Amiga-Geschäfte zu reduzieren. Die daraus resultierende Pattsituation hat Auswirkungen, die über diese rechtliche Konfrontation weit hinausgehen. Der gute Wille und die Leidenschaft, die den Amiga unterstützen, existieren nicht grundlos.



Wir sind es leid, Zeuge sein zu müssen, wie die Ergebnisse unserer Bemühungen, die unzähligen Stunden Freizeit, die wir gewidmet haben, eher in Klagen als in produktive Arbeit fruchten.



Wir würden Euch bitten, eine gemeinsame Basis zu finden die es beiden ermöglicht, im Amiga Bereich tätig zu sein und ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Sie haben mehr gemeinsam, als der Konflikt derzeit hervor bringt. Sie teilen sich den Bedarf eines nachhaltigen Amiga-Marktes und die Gemeinschaft, die es erst ermöglicht.



Eure treue Amiga Community



Olaf Barthel, Thomas Richter.







Original-Brief in englisch:



Open Letter to Cloanto Italy SRL Udine,

and Hyperion Entertainment CVBA, Brussels



Fellow Amiga copyright owners and licence holders,



we recently became aware of another lawsuit concerning potential trademark and copyright violations between your two companies, and we are distressed to witness another round of legal action in the aftermath of the Amiga?s slow decline as a business. It is understood that both of you want to protect your assets and secure your corresponding business models, but at what cost?



May we invite you, however, to take a step back as we provide our analysis of what establishes your assets? While you may be certain that you have control over the Amiga trademarks, the AmigaOS source code, the ROM images and the contents of the Workbench disks, these assets only establish the respective legal and technical grounds on which you can run your businesses.



The reason why your companies are able to do Amiga-business is due to us, the users, the fans, the software and hardware developers and Amiga experts - the few who are still around and who keep driving the system, by buying your products, by developing software and hardware in our own spare time, by providing support in our spare time, and by keeping the community alive. Your products, copyrights and trademarks would be void if it were not for the countless people who support a product which, from a purely technical perspective, has long lost its shine and appeal.



We, the users, developers and fans, are also your customers. And as such, we are very concerned to witness how you invest time and effort into lawsuits, which would be much better spent on your users and your products. The market is still sufficiently diverse to support more than one company caring for the Amiga, but this would call for coexistance rather than a prolonged struggle for control. From the very beginning, "Amiga" stood for creativity and passion, but always in conjunction with both a wonderful machine and a fascinating operating system. These issues never had to be settled in court.



We kindly ask you to consider the ramifications of each party having just enough legal leverage to frustrate the other party?s means to conduct its Amiga-business. The resulting stalemate has repercussions beyond this legal stand-off. The goodwill and the passion which sustain the Amiga are not bottomless. We are weary of having to witness how the results of our efforts, the countless hours of spare time we devoted, are diverted into lawsuits rather than productive work.



We would ask of you to find the common ground which allows the both of you to do Amiga-business and not step on each other?s toes. You share more than what currently brings you into conflict, you certainly share the need for a sustainable Amiga market and the community which enables it.



Your fellow Amiga Community



Olaf Barthel, Thomas Richter.

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

