AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 38111

Location: Übersee







Posted: 28.12.2017 - 15:36 Post subject: Amiga Future monatliche News Dezember 2017



3.12.2017

*********

Roadshow jetzt auch als CD-Version erhältlich



Nachdem immer mehr User danach fragen, haben wir uns entschlossen eine CD-Version (DVD Box) von Roadshow zu veröffentlichen.



Roadshow wird ab sofort in zwei Varianten in unserem Onlineshop verfügbar sein:



- Download-Version

- CD inklusive Download-Version



Für alle User die bereits die Download-Version von Roadshow gekauft haben, gibt es die Möglichkeit eine Upgrade auf die CD-Version für Euro 4,90 zzgl. Versandkosten in unserem Onlineshop zu erwerben.

Wichtig! Der Kauf der CD muß über den gleichen Account in unseren Onlineshop erfolgen wie der Kauf der Download-Version.

Bei Fragen lieber vorab eine email an uns schreiben.



Über Roadshow



Roadshow ist ein TCP/IP stack für Amigas, mit dessen Hilfe man eine Verbindung zum Internet aufbauen kann, und der es einem somit erlaubt, E-Mail zu lesen, Webseiten zu besuchen, usw. Es ermöglicht es auch, auf das Netzwerk zu Hause zuzugreifen und Dateien auszutauschen.

Roadshow ist einer der schnellsten, wenn nicht sogar der schnellste Amiga TCP/IP stack. In Dauertests erreichte Roadshow eine Empfangsgeschwindigkeit von 997 KBytes/s (getestet wurde mit einem Amiga 3000T, ausgerüstet mit einer 40 MHz 68040 WarpEngine CPU-Karte und einer Ariadne Ethernet-Karte).



http://roadshow.apc-tcp.de

http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





3.12.2017

*********

Amiga Future: 1.000 Follower auf Twitter



Wir haben wieder eine runde Zahl geschafft.

Inzwischen haben wir auf Twitter 1.000 Follower.

Mit unseren Titter-Account informieren wir die User immer überdie neuesten Meldungen rund um den Amiga.



Unser nächstes Ziel sind dann die 2.000 Likes für unsere Facebook-Seite und natürlich auch 2.000 Follower auf Twitter.



http://www.twitter.com/AmigaFuture

http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





6.12.2017

*********

Amiga Future Abo als Weihnachtsgeschenk



Du suchst noch ein Weihnachts- oder Geburtstags-Geschenk für jemanden?



Wie wäre es mit einem Amiga Future Abo das sich nicht automatisch verlängert?



Leider ist unser Onlineshop noch nicht in der Lage ein solches Angebot zu verwalten.

Aber schreib uns einfach eine eMail und wir organisieren das für Dich.



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





14.12.2017

**********

Amiga Future 130 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 130 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





17.12.2017

**********

Amiga Future 130 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 130 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





18.12.2017

**********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





18.12.2017

**********

Amiga Future 130 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 130 (Januar/Februar 2018) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Review Flug der Amazon Queen

Messebericht Amiga 32

Workshop FreePascal Teil 1



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Auf der LeserCD befindet sich neben PD-Software natürlich wieder einige Vollversionen.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Heft bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





24.12.2017

**********

Schöne Weihnachten



Das Amiga Future Team wünscht euch allen fröhliche Weihnachten.





25.12.2017

**********

Amiga Future Facebook Seite hat 2.000 Likes



Wir haben es geschafft. Die Amiga Future Facebook-Seite hat die 2.000 Likes Grenze geschafft.



Durch die großartige Unterstüzung von Thomas findet ihr auf der Facebook-Seite immer aktuelle News rund um den Amiga.



Gefällt euch die Seite? Dann teilt die Seite und die Beiträge, ladet eure Amiga Freunde ein oder liked einfach die Beiträge die euch gefallen.



http://www.facebook.com/amigafuture.de



Wollt ihr Facebook nicht benutzen? Dann schaut doch einfach mal auf die Amiga Future Webpage, Twitter oder benutzt unsere Android App.



http://everywhere.amigafuture.de

http://www.amigafuture.de





28.12.2017

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





22.12.2017 - Danksagungen zum Jahresausklang

22.12.2017 - The Blues Brothers - Freezer NEU!

22.12.2017 - Hybris - Freezer NEU!

22.12.2017 - The Simpsons - Bart vs. the Space Mutants - Freezer NEU!

22.12.2017 - Double Dragon 3 - The Rosetta Stone - Freezer NEU!

22.12.2017 - Face-Off - Freezer NEU!

15.12.2017 - Utopia - The Creation Of A Nation - Freezer NEU!

15.12.2017 - Kwik Snax - Freezer NEU!

15.12.2017 - Magicland Dizzy - Auf Funktion überprüft

15.12.2017 - Teenage Mutant Hero Turtles - The Coin-Op! - Freezer NEU!

15.12.2017 - Leander - Freezer NEU!

08.12.2017 - Final Fight - Freezer NEU!

08.12.2017 - The Oath - Freezer NEU!

08.12.2017 - Z-Out - Auf Funktion überprüft

08.12.2017 - Speedball 2 - Brutal Deluxe - Freezer NEU!

08.12.2017 - Rainbow Islands - Freezer NEU!

01.12.2017 - James Pond 2 - Codename RoboCod - Freezer NEU!

01.12.2017 - The First Samurai - Auf Funktion überprüft

01.12.2017 - Rugby - The World Cup - Freezer NEU!

01.12.2017 - Xenon 2 - Megablast - Freezer NEU!

01.12.2017 - Chuck Rock - Auf Funktion überprüft

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP