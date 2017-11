Amiga Future monatliche News November 2017



Posted: 29.11.2017 - 15:08 Post subject: Amiga Future monatliche News November 2017



3.11.2017

Amiga Future Ausgabe 129 verspätet sich etwas



Da die Druckerei ohne uns zu informieren die Lieferzeiten geändert hat, verspätet sich leider die Ausgabe 129 der Amiga Future.



Das Heft wird nun vorausichtlich am 11. November verschickt.



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





7.11.2017

Amiga Future Ausgabe 129 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 129 (November/Dezember 2017) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Bericht Gamescom 2017

Neues aus dem MorphOS Lager

Laserupgrade für Amiga Mäuse



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





9.11.2017

Amiga Joker Heft und Poster erschienen



Ab sofort ist exclusiv im Onlineshop von APC&TCP das Amiga Joker Heft und Amiga Joker Poster lieferbar.



Sämtliche Vorbestellungen wurden bereits von uns verschickt.



Über Amiga Joker:



Der Amiga Joker war Deutschlands erste und größte Fachzeitschrift für Amigaspiele und begeisterte Gamer von der Aufgabe 11/1989 bis zur Ausgabe 10-11/1996 durch ihren erfrischenden Schreibstil, die unverwechselbaren Testberichte und seine unschlagbaren Autoren. So kommt es, dass selbst heute noch viele auf die nächste Ausgabe warten.



Dr. Freak, Brork, Mixer, der Joker und alle weiteren haben sich eine kleine Auszeit genommen. Doch nach "kurzer" Wartezeit ist es nun soweit:



Am 28. Oktober 2017 ist auch gleichzeitig der 29. November 1996!



Eine Herzensangelegenheit wird mit frischem Blut durchströmt, das nicht für möglich gehaltene Realität!



Zur Amiga32 in Neuss erscheint eine vollkommen neue Ausgabe des Amiga Jokers in limitierter, einmaliger Auflage - frisch zubereitet vom originalen Amiga Joker-Team, im original Amiga Joker-Layout.



Von Begeisterten für Fans!



Heftumfang: 44 Seiten



Themen der Ausgabe unter anderem



+ Neue Spiele 2018: So entsteht Reshoot R

+ Alt gegen neu: Siedler, Lotus, Stardust - Amiga-Klassiker vs. aktuelle Hits

+ Amiga Joker total nackt: Geheimnisse der Redaktion und Geschichten, die noch niemand kennt

+ Factor 5 Extra: Die Turrican-Macher packen aus - Erfolge, Raubkopien, Comeback-Pläne



Über Amiga Joker Poster:



DinA1 (ca. 60x85 cm)

250g Papier

Offset-Druck

glänzend

UV Lack



http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





11.11.2017

News-Redakteure für Webpage gesucht



Für den News-Bereich der Amiga Future Webpage suchen wir Verstärkung.



Wir wollen den Bereich stark ausbauen. D.h. wir wollen wesentlich mehr News auf der Homepage haben als bisher. Auf Dauer ist es das Ziel das wirklich jede Neuigkeit zum Thema Amiga bei uns veröffentlicht wird.



- Wir suchen User die von Haus aus sich sehr für Amiga News interessieren und direkt bei uns fest auf der Homepage News auf deutsch und englisch posten können.



- Wir suchen User die bei diversen Projekten mitarbeiten oder bestimmte Sprachen sprechen (französisch und polnisch mal als Beispiel) und speziell nur über diese Projekte oder bestimmte z.b. polnische Webseiten, fertige News-Meldungen an uns zur Veröffentlichung senden oder direkt selbst veröffentlichen.



- Wir suchen natürlich immer jede Art von News die irgendwas mit Amiga zu tun hat. Solltet ihr ein Projekt, Programm, Spiel usw. machen dann schreibt uns doch bitte...



- Wir suchen auch News über Veranstaltungen. Wir haben schon immer im News-Bereich Amiga-Veranstaltungen unterstützt. Aber das können wir natürlich nur wenn ihr uns eine entsprechende Newsmeldung schickt.



Und natürlich nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Webpage-News an.



Die Amiga Future News werden momentan veröffentlicht auf:



- Amiga Future Webpage

- Twitter

- Facebook

- Google+ (wenn wir da jemanden finden)

- Android App

- Diverse Webpages die die News eingebunden haben





14.11.2017

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



http://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

http://www.amigafuture.de





15.11.2017

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Audio Evolution 4 AmigaOS 4

Audio Evolution 4 AROS



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





17.11.2017

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





20.11.2017

Amiga Future Everywhere: 500 Downloads der Android App



Wir haben es geschafft. Die ersten 500 User haben die Amiga Future News App für Android aus dem Playstore geladen.



Mit dieser App erhaltet ihr immer die aktuellen News rund um den Amiga.



Die App wurde ausführlich auf vielen verschiedenen Handy-Modellen getestet. Trotzdem kann es natürlich zu Fehlern kommen. Wir bitten darum diese uns direkt zu melden damit wir die Fehler zeitnah beseitigen können.



Ein großer Dank geht natürlich an den Programmierer Wei-ju Wu und Martin (Mason) Merz für die tollen Grafiken.



Ein große Danke natürlich auch an die vielen Betatester.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amigafuture.news



http://everywhere.amigafuture.de





23.11.2017

Amiga Future Ausgabe 105 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 105 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





30.11.2017

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



24.11.2017 - Gods - Auf Funktion überprüft

24.11.2017 - R-Type 2 - Freezer NEU!

24.11.2017 - Chrome - Freezer NEU!

24.11.2017 - Switchblade 2 - Auf Funktion überprüft

24.11.2017 - The Great Giana Sisters - Freezer NEU!

17.11.2017 - Kick Off 2 - The Final Whistle - Freezer NEU!

17.11.2017 - Dragons Lair 2 - Time Warp - Freezer NEU!

17.11.2017 - Fast Food - Auf Funktion überprüft

17.11.2017 - The Seven Gates of Jambala - Freezer NEU!

17.11.2017 - Duck Tales - The Quest For Gold - Freezer NEU!

10.11.2017 - ESWAT - Cyber Police - Freezer NEU!

10.11.2017 - Manic Miner - Freezer NEU!

10.11.2017 - Street Rod - Freezer NEU!

10.11.2017 - Horror Zombies from the Crypt - Freezer NEU!

10.11.2017 - Flimbo´s Quest - Auf Funktion überprüft

03.11.2017 - Crack Down - Freezer NEU!

03.11.2017 - Atomic Robo-Kid - Freezer NEU!

03.11.2017 - Ooops up - Freezer NEU!

03.11.2017 - Death Trap - Auf Funktion überprüft

03.11.2017 - Quartz - Freezer NEU!

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

