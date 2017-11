Dir Me Up 3.95 veröffentlicht



Dir Me Up 3.95 wurde für AmigaOS 4 Computer veröffentlicht, mit zahlreichen Optimierungen und Fehlerbehebungen!



Dir Me Up ist ein Programm um Dateien zu durchsuchen und Links und Ordner des Amigas zu verändern.



Schnell und einfach durch den Inhalt einer Festplatte USB Sticks oder CD bewegen.



Mit erweiterten Funktionen: Verlauf durchsuchen, Pfad per Knopfdruck, Sortierungen, Filter, Vorschau (Bild/Text) Eine oder mehrere Dateien: ausschneiden, kopieren, kommentieren, Attribute verändern, um nur einige zu nennen.



Änderungen:



- Archiv: Kopieren aus einem Archiv wurde optimiert (bis zu 15 mal schneller!).

- Archiv: Extrahieren aus einem Archiv wurde optimiert (bis zu 5 mal schneller!).

- Archiv: Ein Bestätigungsfenster zeig nun an, wenn Elemente beim Extrahieren im Zielverzeichnis vorhanden sind.

- Archiv: Der zweite Fortschrittsbalken wird beim Extrahieren aus einem Archiv verwendet.

- Archiv: Die Anzeigen beim Extrahieren aus einem Archiv ist jetzt genauer (Dauer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Genre).

- Archiv: Beim Kopieren oder Extrahieren aus einem Archiv wurden die Kommentare, Rechte und Datumsattribute nicht beibehalten - behoben.

- GUI: Mit der Taste [F11] wird auf "Vollbild" umgeschaltet.

- GUI: Mit den Tasten [Amiga]+[Q] wird Dir Me Up ohne Bestätigungsfenster verlassen.

- Symbolansicht: Mit dem Mausrad die Ansicht vertikal verschieben.

- Skriptanwendung: Mit [Amiga] und Auf-Ab-Pfeilen kann jetzt das ausgewählte Skript geändert werden.

- Skriptanwendung: Wurde im Auswahlfenster für Skripte ein Abbruch durchgeführt, blieb das Hauptfenster "beschäftigt" - behoben.

- Durchsuchen: Das Durchsuchen eines Links zu einem Element desselben Standorts funktionierte nicht: behoben.

- Durchsuchen: Beim Durchsuchen des Verlaufs vorheriger Speicherorte, wenn eine Suche oder ein Lesezeichen vorhanden war das zwischenzeitlich gelöscht wurde, wurde es nicht gut verwaltet: behoben.

- Durchsuchen: Nach einer automatischen Auswahl von Elementen (zB nach einer Kopie) war die Positionierung nicht korrekt, wenn mit Up-Down-Pfeilen das ausgewählte Element geändert wurde: behoben.

- Workbench-Ansicht: Wenn der Filter "Lesezeichen" oder "Suchen" ist, entfernt die Schaltfläche und Taste "Löschen" jetzt die ausgewählten Lesezeichen oder Suche.

- Workbench-Ansicht: Wenn der Filter "Lesezeichen" oder "Suchen" ist, kann jetzt über das Kontextmenü "Löschen" alle ausgewählten Elemente entfernen (und nicht nur das erste).

- Vorschau: Wenn bei der Auswahl eines Archivs ein Klick auf die Vorschau-Schaltfläche erfolgt, wird nun das zugehörige externe Werkzeug angezeigt.

- Vorschau: Die Text- oder Quellvorschau wurde in der zweiten Zeile positioniert: behoben.

- Interner Betrachter: Nur der linke Teil der Schaltfläche "Beenden" konnte angeklickt werden: behoben.

- Lesezeichen: Beim Löschen eines Lesezeichens wird jetzt das nächste ausgewählt (und nicht immer das erste).

- Suchen: Beim Löschen einer Suche wird jetzt die nächste ausgewählt (und nicht immer die erste).

- Start: Das ausgewählte Laufwerk ist jetzt immer sichtbar.

- Startup: Wenn der zuletzt besuchte Ort leer war (Lesezeichen oder Suche), verursachte der nächste Start einen Laufzeitfehler: behoben.

- Spaltenauswahl: Tastaturkürzel für die Schaltfläche [Schließen] hinzugefügt.

- Archivierung: Bei der Auswahl des Archivs trat ein Laufzeitfehler auf, wenn eine andere Erweiterung, als die Voreinstellung eingegeben wurde: behoben.

- Prefs Suche: Nach dem Löschen eines "anderen" Ortes wurden alle anderen wieder ausgewählt: behoben.

- Prefs: Erweiterungen für Mkv, m1v, 3gp und ogv als Video hinzugefügt und lbm als Bild hinzugefügt.

- Prefs: Doc-Erweiterung ist jetzt vom Typ "Text" ("Büro" zuvor).

- Grafisches Thema: Neue Symbole "Archivieren" und "Extrahieren" für das Standarddesign.

- Prefs Registerkarte "Third-Party-Software": "Wget" -Label lokalisiert in: "Download (wget)".

- Lokalisierung: Schwedische und deutsche Übersetzungen hinzugefügt.

- Lokalisierung: Schwedische Übersetzung verbessert.

- Dir Me Up Upgrades: LhA verwendet die Dir Me Up Einstellungen. Ansonsten wird C: standardmäßig verwendet.

- ...



http://glames.online.fr/products/dirmeup.htm

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

