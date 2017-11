Amiga Future monatliche News Oktober 2017



10.10.2017

**********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Aquakon



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





15.10.2017

**********

Amiga Future 129 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 129 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





17.10.2017

**********

Amiga Future 129 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 129 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





19.10.2017

**********

Amiga Joker Poster



Passend zur Amiga Joker Ausgabe die auf der Amiga32 erscheint und in unseren Onlineshop vorbestellt werden kann, wird es auf der Amiga32 an unserem Stand ein Amiga Joker Poster in der Größe A1 geben.



2-3 Tage nach der Veranstaltung wird das Poster auch in unseren Onlineshop erhältlich sein.



Anmerkung zur Preorder der Amiga Joker: Die Auflage ist limitiert. Deswegen kann es sein das die Preorder noch vor der Amiga32 unterbrochen wird.

Nach der Verananstaltung werden dann die restlichen Hefte in unseren Onlineshop angeboten.



Aus gleichen Grund wird es das Amiga Joker Poster nicht vor der Amiga32 in unseren onlineshop geben.



http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





19.10.2017

**********

Amiga Future 129 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 129 (November/Dezember 2017) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Preview Reshoot R

Review Hermes

Interview Ben Hermans



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Auf der LeserCD befindet sich neben PD-Software natürlich wieder einige Vollversionen.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Heft bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





20.10.2017

**********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





22.10.2017

**********

Red Board Mauspad erschienen



Seit heute ist das Red Board Mauspad im Onlineshop von APC&TCP erhältlich.



Natürlich werden wir das Red Board Mauspad sowie das Amiga Joker Poster und Amiga Family Big Poster auf der Amiga 32 dabei haben.



http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





23.10.2017

**********

Deutsche Version von Flight of the Amazon Queen erschienen



a1k.org-Team PRESENTS an Interactive Binary Illusions PRODUCTION



Nach 22 Jahren ist es soweit, die verschollen geglaubte deutschsprachige Version von "Flight of the Amazon Queen" für Amiga Rechner wurde veröffentlicht!



"Flug der Amazon Queen" entführt Dich mit Faye Russel und Sparky in den Dschungel des Amazonas um Rätsel zu lösen, Prinzessin Azura zu befreien und Dr. Eisenstein davon abzuhalten, eine Dinosaurierarmee zu erschaffen.



Aber in dieser Fassung wurden nicht nur die Dialoge aus der DOS Version übernommen, sondern auch fehlerhafte und falsche Übersetzungen, Tippfehler sowie unschöne Formulierungen der DOS Version beseitigt und auch fast alle englischsprachigen Texte in den Bildern durch deutsche ersetzt.



"Flug der Amazon Queen" ist erhältlich auf der Internetpräsenz von Amiga Future



http://www.amigafuture.de/downloads.php?view=detail&df_id=5233



http://www.amigafuture.de





26.10.2017

**********

APC&TCP auf der Amiga32 in Neuss



Auch dieses mal wird APC&TCP mit der Amiga Future auf der Amiga32 in Neuss wieder dabei sein.



Exclusiv wird es am APC&TCP Stand das offizielle Amiga Joker Poster geben. Außerdem die neuen Amiga Family und Red Board Mauspads.



Die neuen A1k-Aufkleber bleiben erst einmal den Gästen der Alternativen Aftershow Party vorbehalten.



Auf speziellen Wunsch haben wir auch einige wenige Doppel-AO Family Poster dabei. Achtung! Das Poster wird ohne Verpackung abgegeben.



Natürlich haben wir auch wieder einige Amiga Future Hefte zum Sonderpreis dabei und einige ganz interessante Abo-Prämien.



Schaut doch einfach mal vorbei.



Bedingt durch den Messeauftritt können wir eine Tage keine eMails beantworten. Bestellungen aus dem Onlineshop werden alle in der ersten November-Woche abgearbeitet.



Die Amiga Joker Preorders aus unserem Onlineshop, die bis heute bezahlt wurden, werden am nächsten Montag verschickt.



Alle anderen Amiga Joker Bestellungen einige Tage später.



http://www.amigafuture.de

http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





31.10.2017

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



27.10.2017 - Ziriax - Freezer NEU!

27.10.2017 - King of the Barbarians - Freezer NEU!

27.10.2017 - Gribbit - Freezer NEU!

27.10.2017 - Yolanda - Freezer NEU!

27.10.2017 - Robin Heed - Freezer NEU!

20.10.2017 - Jungle Jim - Freezer NEU!

20.10.2017 - Grid Runner - Freezer NEU!

20.10.2017 - Voodoo Nightmare - Freezer NEU!

20.10.2017 - 9 Lives - Auf Funktion überprüft

20.10.2017 - Mighty BombJack - Freezer NEU!

13.10.2017 - Shadow Warriors - Freezer NEU!

13.10.2017 - Future Shock - Freezer NEU!

13.10.2017 - The Hunt for Red October - Freezer NEU!

13.10.2017 - Turn N' Burn - Freezer NEU!

13.10.2017 - Zarathrusta - Freezer NEU!

06.10.2017 - Pang - Auf Funktion überprüft

06.10.2017 - Badlands - Freezer NEU!

06.10.2017 - Super C - Freezer NEU!

06.10.2017 - Predator 2 - Freezer NEU!

06.10.2017 - Escape from Colditz - Freezer NEU!

29.09.2017 - Captive - Freezer NEU!

29.09.2017 - Creepy - Freezer NEU!

29.09.2017 - Insects in Space - Freezer NEU!

29.09.2017 - Exterminator - Freezer NEU!

29.09.2017 - NARC - Freezer NEU!

22.09.2017 - Pac-Land - Freezer NEU!

22.09.2017 - Super Hang-On - Auf Funktion überprüft

22.09.2017 - DO! Run Run - Freezer NEU!

22.09.2017 - Soldier Of Light (Xain'd Sleena) - Freezer NEU!

22.09.2017 - Vaxine - Freezer NEU!

15.09.2017 - Kamikaze - Freezer NEU!

15.09.2017 - Puzznic - Freezer NEU!

15.09.2017 - James Pond - Underwater Agent - Auf Funktion überprüft

15.09.2017 - Insects in Space - Freezer NEU!

15.09.2017 - Pang - Freezer NEU!

08.09.2017 - Line of Fire - Freezer NEU!

08.09.2017 - 5th Gear - Auf Funktion überprüft

08.09.2017 - 4x4 Off-Road Racing - Auf Funktion überprüft

08.09.2017 - 1000cc Turbo - Auf Funktion überprüft

08.09.2017 - 1000 Miglia: 1927-1933 Volume 1 - Auf Funktion überprüft

01.09.2017 - Strider - Freezer NEU!

01.09.2017 - Pac-Mania - Freezer NEU!

01.09.2017 - Shadow Dancer - Freezer NEU!

01.09.2017 - Paperboy - Auf Funktion überprüft

01.09.2017 - Z-Out - Auf Funktion überprüft

