AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 37077

Location: Übersee







Posted: 27.06.2017 - 19:06 Post subject: Amiga Future monatliche News Juni 2017



2.6.2017

********

APC&TCP 25 Jahre Verlosung Ergebnis



APC&TCP ist im Mai 2017 25 Jahre alt geworden.



Zur Feier des Tages hatten wir eine kleine Verlosung gestartet mit der Frage welches das erste kommerzielle Produkt von APC&TCP war.



Die korrekte Antwort war B) Databench.



Der Gewinner des Amiga Future Jahres-Abos wurde bereits per email benachrichtigt.



Über APC&TCP:



Seit nun satten 25 Jahren gibt es den APC&TCP Vertrieb schon.



Ursprünglich wurde der APC&TCP Vertrieb gegründet um die Software der Computerclub-Mitglieder zu fairen Konditionen zu veröffentlichen.



Sehr schnell wurde das Angebot jedoch erweitert und auch Nicht-Mitgleider können ihre Software über APC&TCP vertreiben lassen.



Den Computerclub gibt es schon lange nicht mehr, aber APC&TCP ist immer noch aktiv. Es werden immer noch neue Software-Titel wie Roadshow, CygnusEd, DigiBooster veröffentlicht und auch an neuen Updates wird gearbeitet.



Aber auch in den Merchandising-Markt hat APC&TCP reingeschnuppert und veröffentklicht seit Jahren Aufkleber, Mauspads, Poster und vieles mehr.



Und natürlich gibt es auch noch das Print Magazin Amiga Future, das auch schon fast 20 Jahre auf den Buckel hat.



Inzwischen hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht und es werden die nächsten Jahre hoffentlich noch viel mehr werden.



Mehr über die Geschichte von APC&TCP und der veröffentlichten Produkte findet ihr unter folgenden Links:



Deutsch: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history

Englisch: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history



http://www.apc-tcp.de





6.6.2017

********

Amiga Future Ausgabe 104 deutsch & englisch online







Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 104 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





10.6.2017

*********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21





11.6.2017

*********

Amiga Future 127 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 127 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





12.6.2017+25.6.2017

*******************

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Damage: The Sadistic Butchering Of Humanity

GPFax



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





13.6.2017

*********

Amiga Future 127 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 127 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





15.6.2017

*********

Amiga Future 127 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 127 (Juli/August 2017) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Preview Powerglove

Review Prisma Megamix

Messebericht Revision 2017



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Auf der LeserCD befindet sich neben PD-Software natürlich wieder einige Vollversionen.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Heft bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





26.6.2017

*********

Interview mit Andreas Magerl



Die Podcast Seite Retrokompott hat in Folge 42 ein Interview mit Andreas Magerl veröffentlicht.



http://blog.retrokompott.de





26.6.2017

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



23.06.2017 - The Spy who loved me - Auf Funktion überprüft

23.06.2017 - The Simpsons - Bart vs. the Space Mutants - Auf Funktion überprüft

23.06.2017 - The Power - Auf Funktion überprüft

23.06.2017 - The Oath - Auf Funktion überprüft

23.06.2017 - The Immortal - Auf Funktion überprüft

16.06.2017 - The Great Giana Sisters - Auf Funktion überprüft

16.06.2017 - The First Samurai - Auf Funktion überprüft

16.06.2017 - The Addams Family - Auf Funktion überprüft

16.06.2017 - Teenage Mutant Hero Turtles - The Coin-Op! - Auf Funktion überprüft

16.06.2017 - Switchblade 2 - Auf Funktion überprüft

09.06.2017 - SuperTed - Auf Funktion überprüft

09.06.2017 - Super Cars 2 - Auf Funktion überprüft

09.06.2017 - Super Cars - Auf Funktion überprüft

09.06.2017 - Strider 2 - Auf Funktion überprüft

09.06.2017 - Sqrxz - Auf Funktion überprüft

02.06.2017 - Spherical - Auf Funktion überprüft

02.06.2017 - Speedball 2 - Brutal Deluxe - Auf Funktion überprüft

02.06.2017 - Space Harrier - Auf Funktion überprüft

02.06.2017 - Solid Gold - Auf Funktion überprüft

02.06.2017 - Skull & Crossbones - Auf Funktion überprüft

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP