WinUAE 3.5.0 veröffentlicht



Posted: 16.06.2017 - 16:37 Post subject: WinUAE 3.5.0 veröffentlicht



Neue emulierte Hardware



* Comspec SA-1000

* California Access Malibu

* DKB RapidFire

* M-Tec AT-500 Megabody



Neue Funktionen



Softfloat FPU Emulationsmodus. Bit-genaue FPU-Emulation (außer transzendentale Funktionen), inklusive voller arithmetischer Ausnahmeunterstützung. (Kooperation mit dem vorherigen Emulator-Autor)

Lightpen Emulation: absolute koordiniertes HID (USB Light Pistolen) und Touchscreen Geräte-Unterstützung.

American Laser Games: zweiter Spieler und Actionware Dual Light Pistole Adapter Emulation.

Echte Festplatten Lock Option. Ermöglicht den vollständigen exklusiven Zugriff, auch bei Windows FAT-Partitionen.

Winlaunch.lib ist jetzt enthalten und ist 64-Bit-kompatibel.

Im Pause-Modus wird die Option [Pausiert] im Fenstermodus angezeigt.

Wenn Statefile mit einem oder mehreren Floppy-Abbildern geladen wird, die nicht geöffnet werden können:

wird die Fake-Diskette im Laufwerk behalten (wie zuvor) und es wird nach einem neuen Pfad gefragt, wenn das erste Mal auf die fehlende Diskette zugegriffen wird.



Custom Chipset Funktionen werden emuliert



AGA FMODE>0 das nicht ausgerichtete Bitplane- und Sprite-Pointer-Verhalten ist nun genau.

BPLCON4 XOR Mask spezial Fall im HAM6/8 oder EHB modus.

Blitter B-DAT manuelles laden, wenn B-shift nicht Null war.

Lightpen Hardware wird nun Zyklus-Genau emuliert.

Sprite spezieller Fall wenn DMA Modus Sprite's start X-Koordinaten unter der Sprite DMA Slot Position liegt.

Audio Interrupts sind um 2 Zyklen verzögert.



Funktionserweiterungen:



68020+ T0 Der Trace-Modus ist nun vollständig emuliert.

68020 Zyklus genaue Modusanpassungen.

Speicherzyklus genauer Modus, Genauigkeit verbessert

Zuvor unimplementierte bsdsocket.library-Emulation, sendmsg () und recvmsg () Implementiert.

Rekursiver Modus-ROM-Scanner überspringt jetzt Verzeichnisse, die mit Punkt beginnen.

MMU Emulation kann im Betrieb an/aus-geschaltet werden.

In der Emulations-Pause werden alle gedrückten Tasten losgelassen.

Zusätzlicher Speicherzyklus-genauer Quickstart-Schritt für A1200- und CD32-Konfigurationen.

Weniger CPU Last bei voller Zyklus-Genauigkeit und in der Regel nicht schlechter (oder besser). Zumindest nicht, bis 68020 CE verbessert wird.

Enthält der Pfad "," werden Verzeichnisse und Festplattenabbilder nach altem Stil verlassen.

Masoboshi MasterCard vollständig implementiert, einschließlich DMA-Unterstützung.



Fehler Behebungen



FM801 16-bit Audio Fehler

A2090 ST-506 Emulation.

Möglicher Absturz wenn Display war sehr breit mit Bitplane DMA Überlauf.

Fehler behoben, wenn auf der Soundkarte Audio abgespielt wurde und der Kanal-modus auf Mono eingestellt war und "Include CD and FMV audio" aktiviert war.

Fehler behoben, wenn auf den SCSI IO der Beschleuniger Karte zugegriffen wurde, ohne dass ein SCSI Gerät angeschlossen war.

Absturz behoben, wenn die Speichergröße auf der Blizzard Karte auf Null gesetzt war.

JIT war nicht 512k oder 1MB Chip RAM kompatibel.

Manuelle RAM Konfiguration-GUI akzeptierte keine kleinere Endadresse, als die gegenwärtige Bord-Größe.

Manuell konfigurierte, aber deaktivierte Z2/Z3 Bank wurden dem System hinzugefügt, aber waren Null..

Apollo 1240/1260 Speicheradresse Fehler in der PC Brückenkarte NE2000 behoben.

Fehler mit der Mausanzeige im Fenstermodus behoben.

Wenn die benutzerdefinierte Autoconfig-Board Reihenfolge aktiviert wurde, wurden die Erweiterungsgeräte der benutzerdefinierten Konfigurationseinstellungen nicht korrekt gespeichert.

68000 Adressenfehler war in einigen read-modify-write Anweisungen nicht korrekt.

"Klemmen" der mittlere Maustaste behoben.

GUI listview Spaltenbreite Berechnung verwendet Standard Schriftgröße, nicht die ausgewählt Schriftart.

68030 CE/Prefetch-Modus-Cache Zugriffsfehler behoben.

G-REX und Cirrus Logic Grafikkartenstatus wurde zurückgesetzt, wenn RAM oder HW Info GUI-Panels nach dem Start der Emulation geöffnet wurden.



http://www.winuae.net



Mirror: http://www.amigafuture.de/downloads.php?cat=20

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

