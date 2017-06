Icaros Desktop 2.2 veröffentlicht



Paolo Besser schreibt:



Die brandneue Hauptversion von Icaros Desktop steht nun zum Download zur Verfügung und bringt viele kleine und größere Verbesserungen seit der letzte Xmas Preview.



Wie ein komplett neues Aussehen, das sowohl Magellan-Symbolleisten als auch Dekorations-Themen beinhaltet und eine völlig neue Funktion namens HostBridge, die es ermöglicht, Icaros Desktop in einer gehosteten Umgebung zu betreiben, um Host-Anwendungen zusammen mit (oder anstatt) AROS zu starten.



Dies gilt offensichtlich nur auf Windows und Linux gehostet Icaros, nicht bei einer nativen Installationen auf echter Hardware oder virtuellen Maschinen.



Wenn Icaros Desktop auf Windows oder Linux gehostet wird, kann in Kürze gemeinsamen Programme (wie zB MS Office, Photoshop, GIMP, Inkscape und andere) von AROS gestartet werden und sie nutzen. Das ist natürlich nicht die einzige Nachricht hier.



Magellans Lister-Symbolleiste wurde komplett überholt und wir hoffen es ist alles intuitiver zu bedienen.



Wir haben auch die Arrangierung einiger Werkzeuge geändert. So muss man einige Gewohnheiten ein wenig ändern. Aber wir sind wirklich sicher, dass die neue GUI überzeugen wird.



Für diese Version haben wir uns für ein neues, weiß/grau/cyan-flaches Thema entschieden, das fast dem ursprüngliche Workbench 2.X-Farbschema entspricht und mischt es mit dem von AROS Nightly-Builds (das wir für Xmas Preview 6 Monate lang verwendet haben), und verwendet die Farben in einer neuen Art. Wir hoffen, dass es gefällt.



Icaros Desktop ist eine vorkonfigurierte AROS Desktop-Umgebung für die PC-Plattform, die auf einem bootfähigen Live-Medium verteilt wird.



Das AROS Research Operating System ist ein offenes, leichtes, effizientes und flexibles Desktop-Betriebssystem, das darauf abzielt, mit dem AmigaOS 3.1 auf API-Ebene kompatibel zu sein und gleichzeitig in vielen Bereichen zu verbessern.





Neu seit Icaros Desktop 2.1.3



- Aktualisierte AROS-System-Dateien vom 20.02. Nightly-Build, plus einige weitere Updates

+ mehr als 16 Monate Änderungen von AROS-Entwicklern eingeführt

- Windows-gehostete Umgebungsoption hinzugefügt

+ Installations-Script für Windows 2000/XP/7/8.x/10

+ Dokumente-Verzeichnis wird automatisch auf AROS eingebunden

- HostBridge für Icaros im gehosteten Modus hinzugefügt

+ Benutzer können auf Windows- und Linux-Programme zugreifen

+ Verwendet Windows- oder Linux-Apps, um AROS-Dateien von GUI und AROS-Shell zu öffnen

+ transparente Pfad-Konvertierung von AROS in natives Format

+ Verwendet Windows- oder Linux-Apps als Standard-Tools

+ Bevorzugte Linux oder Windows Anwendungen hinuzufügen

+ Icaros Desktop kann als GUI für das Host-Betriebssystem genutzt werden

- Aktualisiertes Windows-gehostetes Installationsskript

+ Einfacher Zugriff auf Windows-Laufwerke und das Linux-Dateisystem

+ Warnungen aus dem aktuellen Status des Windows-Port

- Neues Desktop-Thema mit moderner "flach-weiß" Dekoration

- Aktualisierte Benutzeroberfläche mit Magellan

+ Verwirrende Symbolleiste rechts oben entfernt

+ Neue Lister-Symbolleiste mit Etiketten für gemeinsame Datei-Operationen

- MuiMapparium hinzugefügt und Mapparium aktualisiert

- ZunePaint, ein handlicher, brillanter AROS-Bildeditor

- Minipicolisp für Entwicklungssprachen hinzugefügt

- ZuneView auf die neueste Version aktualisiert

- ZuneFig auf die neueste Version aktualisiert

- Benutzerhandbuch aktualisiert, mit den neuesten Änderungen

- icoutils, wput, gsar und anderen Dienstprogrammen in C hinuzugefügt

- Aktualisiertes MUIRoyale auf Version 1.6

- Aktualisiertes Zune MCC Classes auf letztes Release

- HFinder auf letztes Release aktualisiert

- Aktualisiertes SnapIT auf letztes Release

- Ogg Encoder-Decoder zu Dienstprogrammen hinzugefügt

+ Integrierter HFinder in Magellan für die Suche nach Dateien

- Fehler behoben: Zune prefs zeigt nun Klassensymbole auf der linken Seite

- Fehler behoben: OWB zeigt Bilder nun korrekt an

- Fehler behoben: AROS 68K funktioniert jetzt wieder im Kohärenzmodus

- Zusätzliche Linux-gehostete Umgebungsoption hinzugefügt

+ Ubuntu / mint-basiertes distros kompatibles Installationsskript

+ Netzwerk- und Audio-Setup wird automatisch auf der AROS-Seite ausgeführt

+ benutzer Home-Verzeichnis wird automatisch unter AROS eingebunden

+ Implementierung von Icaros-Daemon für Linux (noch im Arbeit)

- SFSundelete auf eine neuere Version aktualisiert

- SYSmon auf eine neuere Version aktualisiert

- ZuneView aus letztem Release aktualisiert

- dgen und MAME zu den neuesten Versionen aktualisiert

- Protracker zu Multimedia-Tools hinzugefügt

- Komplettes AISS Paket hinzugefügt

+ Installation nur unter Benutzeranforderung durchgeführt, innerhalb der Icaros Installation

- Geänderte Verzeichnisstruktur in Extras

- FryingPan und Cinnamon Writer zurück in Extras verschoben

+ Auch in der Icaros Live! Ausgabe

- Protrekkr und LunaPaint zu Dienstprogrammen verschoben

+ Auch auf der Icaros Light Edition!

- Einige Teile von S: icaros-Sequenz-Startup-Skript bereinigt

- Aktualisiertes Benutzerhandbuch zu Version 2.2

- Einige Fehler im Icaros-Installationsverfahren wurden behoben



Icaros Desktop 2.2 ist nun in 3 Versionen verfügbar:



* Die komplette Live! edition

* Die kleinere Light "system core" Edition

* Das Aktualisierungspaket für Anwender von Icaros 2.2 Xmas Preview



Bitte beachten: das Update Pack kann nicht auf Icaros Desktop 2.1.x installiert werden. Benutzer von Icaros 2.1 sollten ihre Dateien sichern und eine neue Installation durchführen.

Die Aktualisierung von Icaros 2.1.x auf 2.2 wird nicht unterstützt und manuelles aktualisieren kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.



Alle Pakete sind ab sofort auf unserer Download-Seite im traditionellen .zip-Format erhältlich.

Obwohl 7zip kleinere Pakete produziert, haben sich zu viele Leute beschwert, dass sie Probleme mit dem Archivformat hatten.

Zip sollte für alle leicht sein.



Wichtiger Hinweis:



Icaros Desktop Live! Enthält keine QEMU-basierte virtuelle Maschine mehr.

Sie können es separat von unserer Download-Seite herunterladen (siehe andere Quellen)



Bitte spenden! Dieses Projekt lebt dank eurer Hilfe!



http://vmwaros.blogspot.de

