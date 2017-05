AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 36864

Location: Übersee







Posted: 31.05.2017 - 12:42 Post subject: Amiga Future monatliche News Mai 2017



4.5.2017

********

Amiga Future Ausgabe 126 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 126 (Mai/Juni 2017) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Preview Reshoot R

Review Vampire 600 V230

Review Viper 530/E-Matrix 530



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





6.5.2017

********

APC&TCP wird 25 Jahre alt



Der APC&TCP Vertrieb wird im Mai 25 Jahre alt.



Seit nun satten 25 Jahren gibt es den APC&TCP Vertrieb schon.



Ursprünglich wurde der APC&TCP Vertrieb gegründet um die Software der Computerclub-Mitglieder zu fairen Konditionen zu veröffentlichen.



Sehr schnell wurde das Angebot jedoch erweitert und auch Nicht-Mitgleider können ihre Software über APC&TCP vertreiben lassen.



Den Computerclub gibt es schon lange nicht mehr, aber APC&TCP ist immer noch aktiv. Es werden immer noch neue Software-Titel wie Roadshow, CygnusEd, DigiBooster veröffentlicht und auch an neuen Updates wird gearbeitet.



Aber auch in den Merchandising-Markt hat APC&TCP reingeschnuppert und veröffentklicht seit Jahren Aufkleber, Mauspads, Poster und vieles mehr.



Und natürlich gibt es auch noch das Print Magazin Amiga Future, das auch schon fast 20 Jahre auf den Buckel hat.



Inzwischen hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht und es werden die nächsten Jahrte hoffentlich noch viel mehr werden.



Wirklich groß feiern können wir nicht. Uns fehlt dazu leider einfach die Zeit.



Mehr über die Geschichte von APC&TCP und der veröffentlichten Produkte findet ihr unter folgenden Links:



Deutsch: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history

Englisch: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history





8.5.2017

********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



http://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

http://www.amigafuture.de





9.5.2017

********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Foundation: The Undiscovered Land



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





17.5.2017

*********

Amiga Future Everywhere: Android App Update erschienen



Die Amiga Future News App für Android wurde in der Version 1.0.2 veröffentlicht und kann auf Playstore geladen werden.



Änderungen:



- vermeidet Absturz bei Netzwerkproblemen

- vermeidet Absturz bei leerem RSS-Feed

- Layouts für höhere Bildschirmauflösungen

- fix: VIBRATE Erlaubnis hinzugefügt

- fix: Behandlung von leeren Posts verursacht durch fehlerhafte RSS updates

- fix: Behandlung eines gelegentlich auftretenden Fehlers wenn die App pausiert wird



Die App wurde ausführlich auf vielen verschiedenen Handy-Modellen getestet. Trotzdem kann es natürlich zu Fehlern kommen. Wir bitten darum diese uns direkt zu melden damit wir die Fehler zeitnah beseitigen können.



Ein großer Dank geht natürlich an den Programmierer Wei-ju Wu und Martin (Mason) Merz für die tollen Grafiken.



Ein große Danke natürlich auch an die vielen Betatester.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amigafuture.news



http://everywhere.amigafuture.de





22.5.2017

*********

Amiga Future Ausgabe 103 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 103 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





25.5.2017

*********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





1-30.5.2017

***********

Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



26.05.2017 - Scramble Spirits - Auf Funktion überprüft

26.05.2017 - Savage - Auf Funktion überprüft

26.05.2017 - R-Type 2 - Auf Funktion überprüft

26.05.2017 - R-Type - Auf Funktion überprüft

26.05.2017 - Rolling Ronny - The Errand-Boy - Auf Funktion überprüft

19.05.2017 - Rod-Land - Auf Funktion überprüft

19.05.2017 - RoboCop - Auf Funktion überprüft

19.05.2017 - Rick Dangerous 2 - Auf Funktion überprüft

19.05.2017 - Rectangle - Auf Funktion überprüft

19.05.2017 - Prehistorik - Auf Funktion überprüft

12.05.2017 - P.P. Hammer and his Pneumatic Weapon - Auf Funktion überprüft

12.05.2017 - Plotting - Auf Funktion überprüft

12.05.2017 - Platoon - Auf Funktion überprüft

12.05.2017 - Pang - Auf Funktion überprüft

12.05.2017 - P47 Thunderbolt - Auf Funktion überprüft

05.05.2017 - Overlander (Scorpius) - Auf Funktion überprüft

05.05.2017 - Overlander (Elite) - Auf Funktion überprüft

05.05.2017 - Outzone - Auf Funktion überprüft

05.05.2017 - Out Run Europa - Auf Funktion überprüft

05.05.2017 - Ork - Auf Funktion überprüft





1-30.5.2017

***********

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank



Die Amiga Software Datenbank (ASD) der Amiga Future wurde wieder aktualisiert.



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett. Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden, weitere werden baldmöglichst folgen.



http://www.amigafuture.de/asd.php



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw. aktualisiert worden:



Amiga Future 126 - Magazines/Magazine - 14.05.2017 -

AccuTrans 3D - Applications 3D/Anwender 3D - 13.05.2017 -

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP