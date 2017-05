Roadshow 1.13 erschienen



Amiga Future Forum Index -> News deutsch View previous topic :: View next topic Author Message AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 36614

Location: Übersee





Posted: 02.05.2017 - 08:26 Post subject: Roadshow 1.13 erschienen

Die Version 1.13 des Roadshow TCP/IP Stacks für den Amiga ist ab sofort erhältlich. Die aktualisierte Demonstrationsversion und das dazugehörende Software-Entwicklungspaket stehen kostenlos zur Verfügung.



Das kostenlose Aktualisierungspaket für Kunden, die Roadshow Version 1.12 verwenden, ist ebenfalls verfügbar. Hinweis: wer noch Roadshow Version 1.8 oder 1.11 verwendet, muss vor der Aktualisierung auf Version 1.13 erst die Roadshow-Installation auf Version 1.12 aktualisieren.



Folgende Änderungen wurden in Roadshow 1.13 vorgenommen:



1. Tomasz Potrykus hat polnische Übersetzungen aller von Roadshow

benutzten Texte zur Verfügung gestellt, die bei der Aktualisierung

eingespielt werden können.



2. Der "ping"-Befehl unterstützt neue Funktionen, mit denen die Zahl der

zu verschickenden Pakete begrenzt werden kann. Das Verfahren zur

Übertragungszeitmessung arbeitet jetzt sehr viel genauer als in

allen Vorläuferversionen.



3. Der "traceroute"-Befehl verwendet das gleiche verbesserte

Verfahren zur Übertragungszeitmessung wie der "ping"-Befehl.



4. Der "wget"-Befehl verhält sich stabiler, wenn nicht genug mit dem

"Stack"-Befehl zugewiesener Speicher vorhanden ist. Die Berechnung

des Datendurchsatzes ist repariert, was sich sowohl auf die Anzeige

der verbleibenden Übertragungszeit auswirkt, als auch die Funktion

zur Bandbreitenbeschränkung zum ersten Mal korrekt arbeiten lässt.

Außerdem wurde die Verarbeitung der Kurzform der Befehlsparameter

(z.B. "-q" für "--quiet") repariert.



5. In "bsdsocket.library" und den Befehlen "SampleNetSpeed" sowie

"ppp_sample" fand sich der gleiche Fehler wieder, der zu

Abstürzen und überschriebenem Speicher führen konnte. Dieses

spezielle Problem ist jetzt beseitigt.



6. Der Befehl "ConfigureNetInterface" verarbeitete den Parameter

DHCPUNICAST nicht richtig. Auch dieses Problem ist beseitigt.



7. Die besonders optimierten Versionen von "bsdsocket.library",

"ppp-serial.device" und "ppp-ethernet.device" zur Nutzung mit

Amigas, die andere Prozessoren als MC68000 oder MC68010 verwenden,

können auf den Systemen nicht mehr zu Abstürzen führen, für die

sie ungeeignet sind.



8. Die "TCP:"-Dateisystemschnittstelle hat bei jedem Aufruf Speicher

angefordert, der niemals freigegeben wurde. Dieser Fehler ist behoben.



9. Wieviel Speicher "bsdsocket.library" für den Empfang von Daten aus dem

Netzwerk zuweist und dauerhaft bindet, kann jetzt eingestellt werden.

Dies ist nützlich für Anwendungen, die tage- oder wochenlang in

Betrieb sind. Bislang konnte "bsdsocket.library" sehr viel mehr Speicher

belegen als absolut notwendig ist, was auf lange Sicht den für andere

Anwendungen freien Speicher aufzehren konnte. Den Schwerpunkt auf die

besonders sparsame Speichernutzung zu verschieben, hat als Nebenwirkung

eine leichte Verringerung des Datendurchsatzes, weshalb diese

Funktion nicht standardmäßig aktiv ist.



10. Das Software-Entwicklungspaket wurde aktualisiert und korrigiert Fehler

in den Beispielprogrammen und dem "wget"-Programm. Außerdem wurden die

für GCC 68k bereitgestellten inline header files aktualisiert.



11. Die Referenzdokumentation wurde aktualisiert.



Die im Aktualisierungspaket enthaltene Datei "ReadMe" enthält weitere Informationen zu allen Personen, die zu dieser Version beigetragen haben, sowie ausführlichere Angaben zu den einzelnen Änderungen.



Das Aktualisierungspaket enthält weder die aktualisierte Dokumentation, noch den aktualisierten Quelltext. Diese Daten finden sich stattdessen in der Demonstrationsversion und dem Software-Entwicklungspaket.



http://roadshow.apc-tcp.de

http://www.apc-tcp.de

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP Back to top PDF Display posts from previous: All Posts 1 Day 7 Days 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Oldest First Newest First Amiga Future Forum Index -> News deutsch All times are GMT + 1 Hour

Page 1 of 1



PDF



Jump to: Select a forum Amiga Future ---------------- News deutsch News english Internes Kommentare Amiga Future Member Amiga & Kompatible Forum ---------------- Amiga und Kompatible Allgemein Amiga und Kompatible Spiele Amiga und Kompatible Hardware Amiga Programmieren Amiga Emulation Amiga General Chat english Andere Systeme ---------------- PC Allgemein Andere Systeme Sonstiges ---------------- Kleinanzeigen - Classifieds OffTopic APC&TCP ---------------- APC&TCP-News APC&TCP-Support AmiATLAS Support CygnusEd Support DigiBooster Support Roadshow Support You cannot post new topics in this forum

You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum

You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum