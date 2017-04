AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 36395

Location: Übersee







Posted: 29.03.2017 - 18:11 Post subject: Amiga Future monatliche News März 2017



2.3.2017

********

Amiga Future Ausgabe 125 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 125 (März/April 2017) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Interview ignition

Blitz Basic Workshop Teil 4

Demoscene



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





5.3.2017

********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



http://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

http://www.amigafuture.de





12.3.2017

*********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



RIVA



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de





22.3.2017

*********

APC&TCP: Überarbeiteter Onlineshop



Der Onlineshop von APC&TCP wurde die letzten Tage komplett überarbeitet.



Ab sofort gibt es eine eigene Amiga Future Abo Kategorie.

Dadurch ist es jetzt viel übersichtlicher und einfacher ein Amiga Future Abo zu bestellen.



Außerdem wurden die verschiedenen Schriftarten und Schriftgrößen angepasst um das Erscheinungsbild zu vereinheitlichen.



Auf Browsern die CSS beherrschen werden jetzt auch die Links nicht mehr unterstrichen angezeigt, was die Lesbarkeit der Schriften nochmals erhöht.



Und last but not least wurde der Shop auf SSL umgestellt.



http://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





26.3.2017

*********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Canada: http://www.amazon.ca/?_encoding=UTF8&camp=15121&creative=330641&linkCode=ur2&tag=amigfutu0e-20

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





28.3.2017

********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Mostares 1

Mostares 2



http://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link http://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



http://www.amigafuture.de



03/2017

*******

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



24.03.2017 - Gnome - Auf Funktion überprüft

24.03.2017 - Ghostbusters 2 - Auf Funktion überprüft

24.03.2017 - Gem´X - Auf Funktion überprüft

24.03.2017 - G-LOC R360 (Loss Of Consciousness) - Auf Funktion überprüft

24.03.2017 - Full Contact - Auf Funktion überprüft

17.03.2017 - Frenetic - Auf Funktion überprüft

17.03.2017 - Flood - Auf Funktion überprüft

17.03.2017 - Fire And Forget 2 - The Death Convoy - Auf Funktion überprüft

17.03.2017 - Fire and Brimstone - Auf Funktion überprüft

17.03.2017 - Standard Deviation - Freezer NEU!

10.03.2017 - Fears - Auf Funktion überprüft

10.03.2017 - Fatman - The Caped Consumer - Auf Funktion überprüft

10.03.2017 - Fantasy World Dizzy - Auf Funktion überprüft

10.03.2017 - ESWAT - Cyber Police - Auf Funktion überprüft

10.03.2017 - Enemy - Tempest of Violence - Auf Funktion überprüft

03.03.2017 - Elvira - The Arcade Game - Auf Funktion überprüft

03.03.2017 - Elf (Ocean) - Auf Funktion überprüft

03.03.2017 - Double Dragon 2 - The Revenge - Auf Funktion überprüft

03.03.2017 - Double Dragon - Auf Funktion überprüft

03.03.2017 - Dojo Dan - Auf Funktion überprüft





03/2017

*******

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank



Die Amiga Software Datenbank (ASD) der Amiga Future wurde wieder aktualisiert.



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett. Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden, weitere werden baldmöglichst folgen.



http://www.amigafuture.de/asd.php



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw. aktualisiert worden:



Amiga Future 125 - Magazines/Magazine - 05.03.2017 -

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP