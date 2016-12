Enhancer Software 1.2 veröffentlicht.



A-EON Technology Ltd stellt ein wichtiges Update für die Enhancer Software für AmigaOS 4.1-Systeme bereit. Das Enhancer Software-Paket der Version 1.2 zeigt das kontinuierliches Engagement für die AmigaOS-Plattform. Es steht als kostenloser Download im AMIStore für registrierte Benutzer bereit. Neue Kunden können entweder einen digitalen Download von AMIStore oder eine gekaufte CD von ausgewählten Amiga-Händlern kaufen.



Das Jahr 2016 war eine arbeitsreiche und produktive Zeit für das neue Team von AmigaDeveloper.com.

Im Mai wurde die Enhancer Software v1.0 veröffentlicht, kurz darauf im August das v1.1-Paket fertiggestellt und veröffentlicht.

Version 1.2 ist nun die ultimative Version von 2016 und stellt einen Schnappschuss der gesamten Jahresarbeit des Teams dar.



Enhancer Software Special Edition

Aufgrund der Nachfrage gibt es nun zum ersten Mal eine kostengünstige Version namens Enhancer Software Special Edition. Dies ist für schwächer ausgestattete ältere Systeme ausgerichtet und die RadeonHD, Warp3D Nova / OpenGL ES 2.0 nicht verwenden können. Die günstigere Special Edition ist identisch mit den anderen Versionen der Enhancer Software. CANDI, RadeonHD, Warp3D Nova und OpenGL ES 2.0 wurden jedoch aus dem Paket weggelassen.



RadeonHD mit Oland Chipsatz Unterstützung

In der Standard Edition und der Plus Edition wurde der RadeonHD-Treiber aktualisiert.

Der RadeonHD Oland Chipsatz wird nun unterstützt und eine breitere Palette von Grafikkarten für den Amiga bietet und mit Warp3D Nova läuft.

Oland Chipsatz-basierte Grafikkarten können derzeit günstig erworben werden und wir hoffen, damit mehr Anwender zu einem Upgrade auf moderne Grafik-Hardware verhelfen zu können.



Warp3D Nova und Open GL ES 2.0 aktualisiert

Auch in der Standard Edition und der Plus Edition gibt es große Updates der Warp3D Nova (v1.34) und OpenGL ES 2.0 (v1.12).

Die von Nova unterstützten Funktionen wurden verbessert und die Leistung gesteigert, was von der optimierten OpenGL ES 2.0-Bibliothek genutzt wurde.



Dienstprogramme aktualisiert

Beliebte Anwendungen wie TuneNet wurden in den letzten Monaten stetig verbessert. Darüber hinaus wurde Entwicklungsressource in AmiPDF, Clock, MultiEdit, MultiViewer, X-Dock investiert, entsprechend den Anforderungen aus den Nutzer-Rückmeldungen.

Eine "skinnable" Kalender-Anwendung (basierend auf dem neuen Datenblatt-Gadget) wurde nun hinzugefügt, um die "skinnable" Clock-Anwendung aus der vorherigen Version zu ergänzen.



Neue Prefs-Anwendungen hinzugefügt

Es gibt nun zwei neue Prefs-Anwendungen, die von dem kommenden Enhancer Software-OS3-Paket genommen und angepasst wurden. Die neue Sound-Prefs vereint die Funktionalität der alten AHI und Sound Prefs zusammen mit Unterstützung für Mehrkanal-Sound-Gerätetests und neuen Sound-Datentypen, sowie die Aktualisierung der GUI. Die Time-Prefs bietet eine moderne GUI mit neuen Datesheet und Uhr Gadget Klassen. Die Zeit kann sogar eingestellt werden, indem man die zeiger der Uhr direkt dreht.



Gadgets und Klassen aktualisiert und hinzugefügt

Um die Vorteile der neuen Gadgets und Klassen zu nutzen, wurde fast die gesamte Software so umgestellt, um sie in einem laufenden Upgrade-Programm nutzen zu können.



A-EON möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Team insgesamt zu danken:

den Entwicklern, Beta-Testern, Übersetzern und Grafikern.

Ihr Engagement und ihre Begeisterung für die Weiterentwicklung der Plattform hat diese Freigabe ermöglicht. Eine Liste der Mitwirkenden zu diesem Projekt findet ihr in den "Credits" in der Enhancer Software.





Die folgenden aufgeführten Komponenten wurden seit der Version 1.1 aktualisiert oder geändert.

Nicht geänderte Komponenten sind nicht aufgelistet.



DataTypes

Info Datatype v52.3 (hinzugefügt)

Wav Datatype v53.24 (aktualisiert)

Sound Datatype v53.27 (aktualisiert)



Gadgets und Classes

Clock Gadget v1.17 (aktualisiert)

DateSheet Gadget v1.9 (hinzugefügt)

InfoWindow Class v53.7 (aktualisiert)

Time Gadget v1.14 (hinzugefügt)

TickBox Gadget v53.6 (aktualisiert)

PieChart Gadget v53.5 (aktualisiert)

Select Gadget v53.4 (hinzugefügt)

SliderBar Gadget v53.17 (aktualisiert)



System

Format v53.29 (aktualisiert)

NotificationServer v53.66 (aktualisiert)



Utilities

AmiPDF v1.37 (aktualisiert)

Calendar v53.19 (hinzugefügt)

Clock v53.20 (aktualisiert)

TuneNet v2.6 (aktualisiert)

MultiEdit v1.4 (aktualisiert)

MultiViewer v2.8 (aktualisiert)

X-Dock v0.41 (aktualisiert)



Commodities



ClipViewer v1.10 (aktualisiert)

TimeGuard v53.1 (hinzugefügt)



Libraries

Open GL ES 2.0 v1.12 (aktualisiert) **

Warp3D Nova v1.34 (aktualisiert) **

ClipView Library v1.10 (aktualisiert)



Kickstart Modules

RadeonHD Treiber v1.20 (standard edition) und v2.21 (plus edition) **



Preferences

Notification Prefs v53.66 (aktualisiert)

Sound Prefs v53.13 (hinzugefügt)

Time Prefs v53.15 (hinzugefügt)





** In der Enhancer Software Special Edition NICHT enthalten **



Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

