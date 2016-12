AndreasM

Posted: 26.12.2016 - 10:39 Post subject: Amiga Future monatliche News Dezember 2016



1.12.2016

Amiga Future auf Facebook und Twitter



Um die News der Amiga Future zu lesen, gibt es viele Möglichkeiten.



Man kann einfach die Amiga Future Webpage besuchen, man kann den monatlichen Newsletter bestellen.



Es gibt einen RSS-Feed, KlipFolio und man kann die News auf der eigenen Webpage einbauen.



Oder man installiert einfach auf AmigaOS 3 oder AmigaOS 4 das Amiga Future News-Docky. (Weitere Möglichkeiten sind in Arbeit.)



Aber natürlich sind wir auch auf Facebook und Twitter vertreten. Schaut doch einfach mal vorbei.



Faceook: https://www.facebook.com/amigafuture.de

Twitter: https://twitter.com/AmigaFuture



http://everywhere.amigafuture.de





5.12.2016

Amiga Future Ausgabe 99 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 99 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





8.12.2016

Ausverkaufte Amiga Future Hefte als PDF verfügbar



Viele wissen es noch gar nicht. Wenn ein Heft der Amiga Future ausverkauft ist, könnt ihr diese Ausgabe zu einen vergünstigten Preis in unseren Online-Shop als PDF erwerben.



Folgende Ausgaben ausverkauft und als PDF in unserem Onlinlineshop verfügbar.



Alle Ausgaben der Amiga Future bis zur Ausgabe 120 mit Ausnahme der Ausgabe 115.



http://www.amigafuture.de

http://www.amigashop.org





10.12.2016

Amiga Future 124 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 124 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





12.12.2016

Amiga Future mit Amazon unterstützen



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder den folgenden Direktlink:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

Österreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

USA: http://www.amazon.com/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=9325&linkCode=ur2&tag=amigfutu-20

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Canada: http://www.amazon.ca/?_encoding=UTF8&camp=15121&creative=330641&linkCode=ur2&tag=amigfutu0e-20

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21



http://www.amigafuture.de





12.12.2016

Amiga Future Ausgabe 100 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 100 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem Onlineshop erhältlich.



Deutsche Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=10

Englische Hefte online lesen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=65



Das zur Verfügung stellen von kostenlosen Inhalten auf der Amiga Future Webpage kostet uns natürlich auch etwas.

Wenn Du für die Webpage spenden willst, so kannst Du dies auf unserer Spenden-Seite tun. Außerdem suchen wir noch Werbekunden für unsere Webpage.



http://www.amigafuture.de





14.12.2016

Amiga Future 124 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 124 (Januar/Feburar 2017) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Interview EntwicklerX

Workshop Frying Pan

Test Enemy 2 - Missing in Action



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Auf der LeserCD befindet sich neben PD-Software natürlich wieder einige Vollversionen.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Heft bestellen: http://www.amigashop.org



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





24.12.2016

Fröhliche Weihnachten und nen guten Rutsch



Wir wünschen Euch allen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.





1.12.2016-31-12-2016

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



http://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

http://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



1.12.2016-31-12-2016

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank



Die Amiga Software Datenbank (ASD) der Amiga Future wurde wieder aktualisiert.



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett. Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden, weitere werden baldmöglichst folgen.



http://www.amigafuture.de/asd.php



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw. aktualisiert worden:



